Noch ist nicht klar, wie viele Wölfe derzeit in Niederösterreich leben. Von Wolf-Sichtungen wurde in den letzten Wochen immer öfter berichtet – auch bereits immer weiter südlicher im Waldviertel. „Das ist natürlich eine Herausforderung für die Jagd“, sagte Landesjägermeister Josef Pröll beim Landesjägertag in Tulln. Vor allem aber sei es ein landwirtschaftliches, touristisches und regionales Problem. Und Pröll kündigte eine härtere Gangart gegen den Wolf an: „Wir brauchen den Wolf nicht“, bringt er die Meinung der Landesjagdverbände auf den Punkt.

Überhaupt wollen sich die Jäger künftig offensiver an der gesellschaftspolitischen Diskussion rund um Umwelt-, Natur- und Tierschutz beteiligen und klarer als bisher Position beziehen. Mit über 35.000 Mitgliedern allein in Niederösterreich sei man eine kompetente Stimme mit dem Recht, gehört zu werden, erklärte Pröll, der für die Jagd in NÖ eine grundsätzlich positive Bilanz im abgelaufenen Jahr zog.

2018 steht für den Landesjägermeister auch aufgrund der neuen Generalsekretärin Sylvia Scherhaufer im Zeichen des Aufbruchs. Als „historischen Schritt“ sieht er die Entscheidung des Landesjagdverbandes, die Zentrale von Wien nach Niederösterreich zu verlegen.