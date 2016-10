„Unser Ziel ist eine Gesundheitsversorgung ohne Grenzen“, betonte Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner im Rahmen eines Treffens mit dem belgischen Gesundheitsminister Antonios Antoniadis im Landesklinikum Melk. Um dieses Ziel zu realisieren, lernt Niederösterreich seit Jahren auch von der deutschsprachigen Region (Euregio Maas-Rhein) in Belgien, wo seit 40 Jahren mit den Nachbarstaaten Deutschland, Niederlande und Luxemburg kooperiert wird.

„Auch dadurch haben wir uns weiterentwickelt“, hält Mikl-Leitner fest. Mit Erfolg. Denn auch die gut funktionierende Zusammenarbeit der Krankenhäuser Gmünd und České Velenice (Tschechien) hat Vorbildwirkung. Jährlich werden 2.800 tschechische Patienten in Gmünd ambulant betreut. Dafür gab es auch Lob von der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Niederösterreich dabei als Best-Practice-Beispiel für grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung lobt.

Unterstützung aus Krankenhaus in Znaim

Für dieses und ähnliche Projekte wurde aus Brüssel von der EU bereits eine Million Euro an Fördergeldern abgeholt.

EU-Gelder sollen auch bei dem in der Vorwoche präsentierten neuen Projekt fließen. Im Landesklinikum Melk wird die gynäkologische Abteilung aufgewertet. Dort soll das erste zertifizierte Zentrum für Endometriose in Niederösterreich entstehen.

Dabei handelt es sich um eine gutartige chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut. Die Krankheit ist nicht nur schmerzhaft, sondern führt bei 50 Prozent der betroffenen Patientinnen sogar zu Unfruchtbarkeit. Unterstützung bekommen die Melker dabei aus dem Krankenhaus Znaim in Tschechien, wo bereits ein Endometriose-Schwerpunkt besteht.