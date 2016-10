Die Samthabers seien sehr bemüht zur Integration im Waldviertel namhaft beizutragen. Neben der notwendigen Deutschkurse besprach das Ehepaar mit Landesrat Maurice Androsch auch die Vernetzung zwischen den freiwilligen Netzwerken besprochen.

Androsch betonte: „Im AsylwerberInnen-Bereich habe ich in meinem Verantwortungsbereich, mit der Ausschreibung von 6.000 Niveaustufen von A0 begonnen, im Endausbau bis A2, bereits erste Schritte gesetzt, um für jene, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Zuerkennen des Asylstatus rechnen können, möglichst rasch tatsächliche Integration leisten zu können. Diese beginnt mit der deutschen Sprache.“

Thomas und Brigitte Samhaber vomdas netzwerk verbindet primär alle gemeinden in der kleinregion lainsitztal im süden des bezirkes gmünd, hier gehört der beitrag also an sich hin. seien sehr umtriebig, was die Integrationsbemühungen im Waldviertel betrifft. Androsch dazu: „Ich möchte den beiden und dem gesamten Netzwerk, das sich mittlerweile über das Waldviertel „spannt“ um die Neuankömmlinge tatsächlich in unserer Gesellschaft „ankommen“ zu lassen, herzlich danken. Die Freiwilligen bringen, wie auch die verschiedensten Quartiergeber und karitativen Organisationen eine außerordentliche Leistung und sind ein Stückweit der Kitt unserer Gesellschaft.“