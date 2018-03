Die für 22. März angesetzte konstituierende Sitzung im Landtag mit der Wahl der Landesregierung naht. Wie die Arbeitsübereinkommen der Mehrheitspartei ÖVP mit SPÖ bzw. FPÖ aussehen werden, wird daher in der kommenden Woche finalisiert.

„Wir sind inhaltlich fast fertig, es fehlen nur mehr Kleinigkeiten“, sagt der Noch-Klubobmann und designierte Landesrat der Freiheitlichen Gottfried Waldhäusl. Was auch VP-Klubobmann Klaus Schneeberger bestätigt. Ob bei der FPÖ-Klubklausur in Krems am Dienstag bereits das Ressort verraten werden kann, hängt von den parallel dazu geführten Gesprächen zwischen ÖVP und SPÖ ab.

Zwischen ÖVP und SPÖ muss noch verhandelt werden

Aus den Schwerpunkten, die von der FPÖ dort präsentiert werden, lasse sich laut Waldhäusl aber schon einiges ableiten. Fix dabei sein wird der designierte neue FPÖ-Klubobmann Martin Huber – der Wunschkandidat von Waldhäusl für dessen Nachfolge. Das nach dem Rückzug von Udo Landbauer frei gewordene Landtagsmandat übernimmt Michael Schnedlitz aus Wiener Neustadt.

Noch verhandelt werden muss zwischen ÖVP und SPÖ. Der SP-Landesparteivorstand soll am 12. oder 14. März stattfinden. Dort wird auch das zweite Regierungsmitglied neben SP NÖ-Chef Franz Schnabl gewählt. Fix: Es wird eine Frau.