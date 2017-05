Der Bundesrechnungshof hat in einem aktuellen Bericht die Finanzierung des Regierungsviertels in St. Pölten geprüft. Kritisiert wurde, dass die Finanzierung in Schweizer Franken für das Land NÖ teurer als eine vergleichbare Variante in Euro sei. Der gewählte Weg sei „die richtige Entscheidung“ gewesen, hieß es dagegen in einer Stellungnahme des Landes vom Leiter der Finanzabteilung, Reinhard Meißl.

Laut dem Rechnungshof ist die gewählte Finanzierungsvariante mit Stand September 2015 selbst unter Berücksichtigung von Zinseszinseffekten um 31,36 Millionen Euro teurer. Das Land NÖ sprach hingegen von einer „buchhalterischen Momentaufnahme“, der im Bericht ausgewiesene Minusbetrag „resultiert im Wesentlichen aus nicht realisierten Kursverlusten“. Außerdem verweist man auf den unabhängigen Sachverständigen Universitätsprofessor Josef Zechner, der in einem Gutachten zu dem Schluss kommt, dass eine risikolose Finanzierung um rund 200 Millionen Euro teurer gewesen wäre als die gewählte Variante.

"200 Millionen Euro hat sich das Land NÖ erspart"

Politische Kritik kam vor allem von den NÖ Grünen. Klubobfrau Helga Krismer macht vor allem das Agieren des damaligen Finanzreferenten des Landes und jetzigen Innenminister Wolfgang Sobotka verantwortlich. Sie kritisierte gleichzeitig, dass die Opposition kein Stimmrecht im Rechnungshofausschuss habe. Ähnlich die Kritik der NEOS. Landessprecherin Indra Collini erklärte, dass man mit Steuergeld so nicht umgehen könne.

Die Reaktion der ÖVP auf die Kritik der Grünen: „Leider hat sich Helga Krismer nicht die notwendige Zeit genommen – das wird allein aufgrund der Tatsache klar, dass Frau Krismer außer der Jahreszahl keine Zahlen anführt. Helga Krismer muss sich aber ohnehin nur eine Zahl merken: 200 Millionen Euro hat sich das Land NÖ durch die gewählte Finanzierungsvariante erspart“, so Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer.