In Niederösterreich gilt anders als in weiteren Bundesländern nach wie vor das Proporzsystem. Das bedeutet, dass alle Parteien ab einer bestimmten Stärke, nämlich rund zehn Prozent der Wählerstimmen, automatisch auch in der Landesregierung, vertreten sind. Das gilt für ÖVP, SPÖ und FPÖ, nicht aber für Grüne und Neos, die nur den Einzug in den Landtag geschafft haben. Die Aufteilung der Kompetenzen in der Landesregierung ist Verhandlungssache und ist nunmehr zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ abgeschlossen.

In anderen Bundesländern gibt es statt des Proporzsystems ein sogenanntes Koalitionssystem: Dort sind nur jene Parteien in der Landesregierung vertreten, die sich auf ein Regierungsübereinkommen geeinigt haben: Das sind im Burgenland seit 2015 SPÖ und FPÖ, in Wien SPÖ und Grüne (aber mit nichtamtsführenden Stadträten von FPÖ und ÖVP), in Tirol und Vorarlberg regieren ÖVP und Grüne, in Kärnten regieren vorerst noch SPÖ, ÖVP und Grüne, das wird sich aber nach der Kärnten-Wahl vom 4. März demnächst ändern, auch dort kommt ein echtes Koalitionssystem, in der Steiermark regieren ÖVP und SPÖ. In Oberösterreich gilt zwar auch das Proporzsystem, aber ÖVP und FPÖ haben 2015 dennoch einen Koalitionspakt abgeschlossen.

Jeweils drei Abgeordnete für Grüne und Neos

Die Grünen sind in Niederösterreich mit drei Mandaten im Landtag vertreten. Ebenso die Neos, die erstmals in den Landtag mit ebenfalls drei Mandataren einziehen. Beide Parteien spielen damit politisch in Niederösterreich neben den drei Parteien in der Landesregierung nur die zweite Geige. Insgesamt gibt es in Niederösterreich 56 Landtagsabgeordnete. Die ÖVP stellt im neuen Landtag 29 Abgeordnete, die SPÖ 13, die FPÖ 8.

Die Grünen mit ihrer Frontfrau Helga Krismer haben sich nach der Wahl am 28. Jänner als schärfste Kritiker gezeigt. Allerdings sind die Grünen dann in der Vorwoche doch vor eine Anfechtung der Landtagswahl wegen der von ihnen massiv kritisierten Ungereimtheiten beim Wahlrecht für Zweitwohnsitzer gestützt auf eine Zweidrittel-Entscheidung im grünen Landesausschuss zurückgeschreckt. Der Hauptgrund: fehlendes Geld für den Fall einer erfolgreichen Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof und einer dann notwendigen Wahlwiederholung.

Die Neos mit ihrer Spitzenkandidatin Indra Collini sind wie die Neos auf Bundesebene auch im Landtag um eine betont konstruktive Linie bemüht. Sie wollen vor allem auch auf die budgetäre Situation des Landes Niederösterreich in der neuen Gesetzgebungsperiode in den fünf Jahren bis 2023 besonderes ihr Augenmerk legen.