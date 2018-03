Im NÖN-Interview erzählt er, wann er von der Entscheidung erfahren hat und wie er das Amt anlegen will.

NÖN: Wann ist die Entscheidung gefallen, dass Sie als Erster Landtagspräsident Hans Penz folgen werden? Spekulationen darüber hat es ja schon länger gegeben.

Karl Wilfing: Nachdem ich von der NÖN erfahren habe, dass ich für diese Funktion im Gespräch bin, war es für mich nicht mehr so überraschend. Aber wirklich abgestimmt wurden alle politischen Aufgaben erst nach dem Arbeitsübereinkommen, weil wir bewusst darauf gewartet haben, dass die zukünftigen Aufgabengebiete auf die Parteien verteilt sind. Johanna Mikl-Leitner hat mich davor schon einmal kurz angesprochen, aber dann die Entscheidung erst dingfest gemacht.

Wie werden Sie das Amt als Landtagspräsident anlegen?

Wie bisher immer. Ich möchte dafür sorgen, dass es ein offenes Klima der Zusammenarbeit im Landtag gibt, dass jede politische Partei gehört werden kann und sich auch einbringen kann. Denn nur wenn alle die Chance haben sich einzubringen und es zu diesem fairen, faszinierenden Wettstreit der Ideen kommt, kann das Beste für das Land herauskommen. Ich habe auch in meinen vorherigen Funktionen trotz klarer Gesinnung versucht, überparteilich zu agieren. Das will ich auch in Zukunft, auch nach dem Vorbild Hans Penz, hochhalten.

Sehen Sie die neue Aufgabe als Höhepunkt in Ihrer politischen Karriere?

Es ist, rein protokollarisch betrachtet, das höchste Amt im Lande. So gesehen ist es natürlich ein Höhepunkt. Ich bin Johanna Mikl-Leitner sehr dankbar, dass sie mich für dieses Amt vorgeschlagen hat.

Was sagen Sie zu Martin Eichtigern, Ihrem Nachfolger als Landesrat?

Ich kenne Martin Eichtinger seit Jahrzehnten, schon als er noch Sekretär bei Alois Mock war. Es war immer wieder faszinierend, wie er auf internationalem Parkett unser Heimatland Niederösterreich bestens vertreten hat. Ich bin davon überzeugt, dass er in Niederösterreich für Niederösterreich erfolgreich tätig sein kann und wird.

