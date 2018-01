47,6 Prozent dürften VP nicht für Absolute reichen .

1988 hat die ÖVP in Niederösterreich mit 47,6 Prozent die Absolute an Mandaten - 29 der 56 - gehalten. Heuer wird sie mehr brauchen, wenn bei der Landtagswahl am Sonntag Grüne und/oder NEOS über die Vier-Prozent-Hürde kommen. Dies ist laut den Umfragen zu erwarten.