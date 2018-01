Spitzenkandidatin Helga Krismer reiste zum Wahlkampfauftakt mit zirka 200 Anhängern und Journalisten mit dem Zug von St. Pölten nach Wien und zurück. Während der vier Stopps dazwischen betonte sie das Ziel, als Kontrollkraft in den Landtag einzuziehen.

Der Andrang in den Wagons war groß. Für die Grünen geht es nach dem katastrophalen Abschneiden auf Bundesebene um viel. Krismer bezeichnete den Rauswurf aus dem Parlament als das Schlimmste, das einer etablierten Partei passieren kann. Dementsprechend kämpferisch die Rede der Spitzenkandidatin: die Kernforderung leistbare Mobilität für alle.

„Wir setzen uns für ein 365-Euro-Öffi-Ticket in Niederösterreich ein. Die ÖVP war bisher stets dagegen, aber wir sind Garant für flotte und einfache Mobilität“, so die Grünen-Landeschefin. Ebenso wolle man dafür kämpfen, dass Glyphosat und Pestizide nicht länger verwendet werden. Um diese Ziele umzusetzen, sei die Partei gut aufgestellt. Von der Gemeindeebene bis nach Brüssel. Der EU-Parlamentsabgeordnete Thomas Waitz unterstützte Krismer sogar vor Ort.

Kontrolle im Landtag

Kritik gab es für das Proporzsystem, in dem die großen Parteien „mauscheln und paktieren“ würden: „Es macht den Eindruck als wären nur ÖVP, SPÖ und FPÖ im Land präsent. Niederösterreich braucht die Grünen daher dringender als je zuvor.“ Das Thema Kontrolle und Transparenz ist ein entscheidender Teil der Kampagne. „Wir Grünen haben keine Angst vor der Erwin-Pröll-Privatstiftung“, so Krismer. In diesem Sinne legten die Grünen das Wahlkampfbudget in der Höhe von 700.000 Euro offen.

Krismer stellt außerdem das niederösterreichische Modell der Mindestsicherung in Frage. Die grüne Spitzenkandidatin übte Kritik an Mikl-Leitner und sagte: „Offensichtlich hat die Landeshauptfrau fast Genuss daran, dass es den Armen immer schlechter geht.“ Die „grausliche Mindestsicherung“ will sie nicht mittragen. Die Grünen wollen sich stattdessen als die soziale Alternative in Niederösterreich platzieren. Als Beispiel dafür nannten sie ihre Forderung nach gratis Kinderbetreuung am Nachmittag und einem Gütesiegel für Pflegeheime.

Abgerundet wurde die Auftaktveranstaltung von einem rustikalen Heurigenwagon und volksmusikalischer Begleitung in den Haltestellen Böheimkirchen, Neulengbach, Eichgraben und Pressbaum. Nach 90-minütiger Fahrt erreichten sie Wien Hütteldorf, die vorläufige Endstation des „Zugs in die Zukunft“, wie Krismer ihn bezeichnete. Hier warteten bereits Parteianhänger aus der Bundeshauptstadt. Vor ihnen zeigte sich die grüne Spitzenkandidatin optimistisch, dass der Einzug in den Landtag gelingt und sagte: „Wir werden Johanna weiterhin auf die Finger schauen.“