Zweiter Landtagswahlsieg für die ÖVP im heurigen Jahr: Die ÖVP mit Landtagshauptmann Günther Platter hat am Sonntag bei der Tiroler Landtagswahl auf 44,3 Prozent zugelegt.

Wie bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner, wo die ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sogar die absolute Mehrheit halten konnte, ist die ÖVP mit Zugewinnen von 4,9 Prozentpunkten nun mit weitem Abstand klare Nummer eins. Im Landtag verpasste die ÖVP mit 17 von 36 Mandaten nur knapp die absolute Mehrheit.

Das stand am Sonntagabend nach Vorliegen des vorläufigen Endergebnisses der Tiroler Wahl fest. Wie schon in St. Pölten konnte auch diesmal Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit dem schwarzen Wahlsieger Platter in Innsbruck feiern.

Grüne nur mehr vierte Kraft

Für den bisherigen Koalitionspartner in Tirol, die Grünen, gab es mit 10,7 Prozent Verluste von knapp zwei Prozentpunkten und ein Abrutschen mit 4 Mandaten zur nur mehr viertstärksten Kraft. Das selbstgesteckte Ziel der Grünen mit Spitzenkandidatin Ex-Bundessprecherin Ingrid Felipe, zumindest zweistellig zu bleiben, wurde allerdings knapp geschafft. Ob es weiter eine schwarz-grüne Koalition in Tirol gibt wie seit 2013, ist aber offen.

Platter kann sich nach dieser Tiroler Landtagswahl den künftigen Koalitionspartner aussuchen. Denn die SPÖ ist nach Gewinnen weiter zweitstärkste Kraft, die FPÖ legte stark zu, überholte die Grünen und ist nun drittstärkste Kraft in Tirol. Bitter für die Grünen: sie verlieren im Bundesrat ein Mandat und damit den Klubstatus.

SPÖ legt um 3,5 Prozentpunkte zu

Die SPÖ mit der neuen Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik kam auf 17,3 Prozent (plus 3,5 Prozentpunkte) und hält nun sechs Landtagssitze. Groß war die Freude bei der Tiroler SPÖ vor allem darüber, dass der zweite Platz vor der erstarkenden FPÖ gehalten wurde. Die Freiheitlichen mit ihrem Spitzenkandidaten Markus Abwerzger kamen am Wahlsonntag auf 15,5 Prozent (plus 6,2 Prozent) und halten nun fünf Sitze im Landtag.

Ebenfalls weiter im Tiroler Landtag ist die Liste Fritz mit 5,5 Prozent und weiter zwei Mandaten. Erstmals sind die Neos seit Sonntag im Tiroler Landtag mit 5,2 Prozent und zwei Mandaten. Die Wahlbeteiligung lag bei mageren 60,4 Prozent.