In breit angelegter Diskussion sollen die Herausforderungen der kommenden Jahre und deren Bewältigung herausgearbeitet werden. Neben dem Landesarbeitsprogramm geht es laut einer Aussendung auch um "100 Projekte für NÖ" in den Bezirken, somit um "konkrete Ideen für positive Weiterentwicklungen in den Regionen".

Niederösterreich müsse nicht schneller werden, aber vieles könne deutlich besser werden, sagte Schnabl. "Vor allem in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Familien und Kindergärten, Demokratie und Transparenz und natürlich im Bereich Sicherheit. Niederösterreich neu denken heißt für mich ganz klar, dass wir als Bundesland in all diesen Bereichen aufholen, zur Modellregion und bis 2025 zum Vorzeigebundesland werden."

Als Programmkoordinator fungiert LAbg. Günther Sidl. "Wir wollen in Zukunft Niederösterreich noch entscheidender mitgestalten und prägen. Dazu braucht es ganz konkrete Visionen und Projektideen, die wir umsetzen wollen", erläuterte der Mandatar. "Uns geht es um die konkrete Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in unserem Bundesland." Das Programm diene einerseits der Orientierung der Niederösterreicher, "welchen Weg die Sozialdemokratie mit ihrer Politik gehen will", andererseits sei es ein wichtiges Fundament für die Parteiarbeit, erklärten die Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Robert Laimer.