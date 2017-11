Team Stronach tritt nicht an .

Das Team Stronach für Niederösterreich werde bei der Landtagswahl am 28. Jänner 2018 nicht antreten. Das hat am Montag wenig überraschend Landesobfrau Renate Krüger-Fischer in einer Aussendung bekannt gegeben. Einzelne Mandatare der Liste Frank überlegen ihr Antreten freilich noch.