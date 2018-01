Wahl-Historie: Bisher acht Landeshauptleute seit 1945 .

In Niederösterreich gibt es seit 1945 bisher acht Landeshauptleute. Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist die erste Frau an der Spitze des größten Bundeslandes. Auch alle sieben Vorgänger gehörten der Volkspartei an.