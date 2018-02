FPÖ Niederösterreich: Fast alle Mandatare stehen fest .

Nach der Landtagswahl vom vergangenen Sonntag und dem Rückzug des freiheitlichen Spitzenkandidaten Udo Landbauer hat die FPÖ Niederösterreich am Freitag über die Zusammensetzung ihres Klubs entschieden. So gut wie alle Mandatare stehen fest, teilte die Landespartei am Freitag mit.