Diese Woche endet die Frist, um das Ergebnis der Landtagswahl zu beeinspruchen. Nach wie vor spielen die Grünen mit dem Gedanken, das zu tun. Vor allem, dass Zweitwohnsitzer zu Unrecht aus dem Wählerregister gestrichen worden seien, kritisiert Noch-Klubobfrau Helga Krismer: „Wir sehen, dass diese Regelung von Bürgermeister zu Bürgermeister unterschiedlich behandelt wurde.“

So berichten die Grünen über mehrere 100 Fälle, wo Personen zu Unrecht nicht wählen durften oder umgekehrt. So wie bei dem Mann, der seinen Zweitwohnsitz damit begründet hat, weil er Mitglied der Feuerwehr und der Blasmusik sei. Die restlichen Familienmitglieder haben das nicht gemacht. Der Mann durfte wählen, alle anderen in der Familie nicht. Nur: Die Angaben des Mannes waren falsch. Er ist bei den Vereinen gar nicht Mitglied. „Das zeigt uns, dass in einigen Gemeinden gar nicht überprüft wurde“, erklärt Grünen-Sprecher Michael Pinnow.

"Das wird die Partei entscheiden, wenn ein Prüfergebnis vorliegt"

Dass die Einspruchsfrist bei der Wählerevidenz bereits abgelaufen ist, hindert die Grünen nicht an ihrem Vorhaben: „Wir prüfen, ob es so viele Vorfälle gibt, dass es wahlentscheidend gewesen wäre.“ Damit müssten 230 Vergehen festgestellt werden. Mit so vielen Stimmen war das schwächste Mandat, das der NEOS, abgesichert.

Die Grünen haben am 28. Jänner mit drei Mandaten den Einzug in den Landtag geschafft. Ob es nun politisch sinnvoll ist, eine Neuwahl vom Zaun brechen zu wollen, ist mehr als fraglich. „Das wird die Partei entscheiden, wenn ein Prüfergebnis vorliegt. Vorrangig wollen wir als Kontrollpartei aufzeigen, dass es willkürliche Streichungen der Zweitwohnsitzer gab“, so die Grünen.