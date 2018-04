Mit seinen für damalige SPÖ-Verhältnisse unerhörten Fragen zu Waffenbesitz oder Strombezug auf einem SPÖ-Bundesparteitag an Burgenlands SPÖ-Landesfürsten Theodor Kery machte er sich über die Sozialdemokratie hinaus als junger, roter Rebell einen Namen. Nachdem er bei der Nationalratswahl im Frühjahr 1983 mit mehr als 60.000 Vorzugsstimmen gegen den Willen des roten Parteiestablishments sogar auf direktem Weg den Einzug in den Nationalrat schaffte, war der damalige Juso-Chef österreichweit bekannt.

Im Vorjahr hat gelernte Politikwissenschaftler nach 34 Jahren im Parlament trotz eines Vorzugsstimmenwahlkampfs den Sprung ins Hohe Haus nicht mehr geschafft. Als SPÖ-Bezirksparteichef in Wien-Hernals seit 1994 macht Cap, wie der NÖN, bestätigt wurde, kommenden Woche aber nochmals politisch weiter.

Cap setzt damit einen gewissen Kontrapunkt zu der personellen Erneuerung, die in weiten Teilen der SPÖ und der Wiener Landespartei im Gange ist. Der derzeitige SPÖ-Vorsitzende Christian Kern legte 2017 schon wenig Wert darauf, dass der Ex-SPÖ-Rebell nochmals einen aussichtsreichen Listenplatz für die Nationalratswahl erhält. In seinem Wiener Wahlkreis scheiterte der ehemalige SPÖ-Zentralsekretär und spätere Klubobmann im Parlament als Listenzweiter trotz Vorzugsstimmenkampagne.

Rundum ist die SPÖ im Umbruch

In Niederösterreich hat Franz Schnabl im Juni 2017 als SPÖ-Landesparteichef das Kommando übernommen und ist um personelle Erneuerung bemüht. Die Wiener SPÖ hat sich erst Ende Jänner nach schweren internen Querelen in einer Kampfabstimmung für den bisherigen Vizebürgermeister Michael Ludwig als neuen Kopf nach Langzeitparteichef Michael Häupl entschieden. Die personellen Rochaden in der Stadtregierung stehen heuer im Mai noch bevor.

Nur Cap setzt sein – fast – ewiges politisches Leben, wenngleich nicht an vorderer Front noch einmal fort. Die Weichen dafür werden nach NÖN-Informationen in seiner Bezirksparteiorganisation in Wien-Hernals am 9. April, das ist der kommende Montag, gestellt.

Er wird damit mehr als ein Vierteljahrhundert lang SPÖ-Bezirksparteichef sein. Als Grund wird genannt, dass der einstige rote Jungrevoluzzer die Lust an der Politik noch immer nicht verloren hat.