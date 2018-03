„Das ist eine zu große Frage, als dass sie vom Schreibtisch eines Papstes aus geklärt werden könnte.“ Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn und Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz spricht sich in Interviews mit der „Presse“ und mehreren Bundesländer-Zeitungen dafür aus, dass ein Konzil die Frage der Weihe von Frauen zu Diakoninnen entscheiden solle. Jedenfalls wünsche er sich einen höheren Anteil von Frauen in leitenden Positionen in der katholischen Kirche.

„Auf ein nächstes Konzil vertraue ich, wann immer es kommt“, erklärte Schönborn, zu dessen Wiener Erzdiözese auch große Teile Niederösterreichs gehören. Auch Papst Johannes XXIII. habe den richtigen Moment für ein Konzil erkannt, „als niemand es erwartet hat“. Auch über verheiratete Priester soll letztlich in einem Konzil entschieden werden. „Ich möchte es nicht entscheiden müssen“, betonte der Kardinal: „Langfristige Entscheidungen müssen reifen.“

Ob die Volkskirche in Österreich tot sei? „Absolut nicht“, antwortete Schönborn: „Die Volkskirche ist nicht tot.“ Papst Franziskus habe ein feines Gespür, „dass die Volksreligiosität nicht etwas ist, das in der säkularen Gesellschaft einfach weg ist“, erläuterte der Wiener Erzbischof: „Da haben wir noch manches zu lernen, wie viel es an Wurzelgründen von Religiosität bei uns gibt.“

Abschiebungen gut integrierter Menschen „kontraproduktiv“

Was die Asyl- und Flüchtlingspolitik betrifft, betonte Schönborn, es bräuchte eine Zuwanderung „in geordneten Verhältnissen“. Österreich habe einen humanitären Korridor gehabt, der sehr gut funktioniert habe, lobte er.

Gleichzeitig erklärte der Wiener Erzbischof, er halte es für „kontraproduktiv“, Menschen, die in Österreich bereits bestens integriert seien, abzuschieben, auch wenn dies das Gesetz es vorschriebe. Er nahm damit auf den Umstand Bezug, dass es in Gemeinden immer wieder Unverständnis über die drohende Abschiebung von Flüchtlingen gibt, die schon lange im Land und in der Gesellschaft integriert sind. Es gebe auch die Möglichkeit eines humanitären Bleiberechts.