Um die 200.000 Unterstützungsunterschriften für das „Don’t smoke“-Volksbegehren schon in der Einleitungsphase seit wenigen Tagen haben die türkis-blaue Bundesregierung und vor allem die FPÖ unter Zugzwang bei Auflagen für Raucher gebracht.

Der freiheitliche Klubobmann im Nationalrat und niederösterreichisch FPÖ-Landeschef Walter Rosenkranz schloss daher am Dienstag im ORF eine Volksabstimmung über das Rauchverbot in Gaststätten nicht mehr aus. Allerdings bleibt es für ihn dabei, dass wie im Koalitionspakt vereinbart das an sich ab 1. Mai geltende Rauchverbot zuvor per Gesetzesbeschluss von ÖVP und FPÖ gelockert wird.

Die Initiatoren des Anti-Rauch-Volksbegehrens, wie die Wiener Ärztekammer mit ihrem Präsidenten Thomas Szekeres, wollten wegen der vielen Unterschriften noch vor einem Lockerungs-Beschluss ein Einlenken der Koalition erreichen und eine Volksabstimmung abhalten. Diese Vorgangsweise schloss Rosenkranz aus.

Das ab 1. Mai gültige totale Rauchverbot in Lokalen müsse seiner Ansicht nach wegkommen, um keine Rechtsunsicherheit zu schaffen. Deswegen denkt die Regierungspartei FPÖ auch daran, die Lockerung des Gesetzes ohne vorherige Begutachtung möglichst rasch zu beschließen.

Widerstände in der ÖVP

Die Koalition kämpft allerdings mit Widerständen. Denn während die FPÖ die Lockerung des Rauchverbots in Gaststätten in das Regierungsabkommen hineinreklamiert hat, mehreren sich in der ÖVP kritische Stimmen.

Die ÖVP hat bereits 2015 damals mit der SPÖ das totale Rauchverbot am 1. Mai 2018 beschlossen. Neben den schwarzen Bürgermeistern in Landeshauptstädten wie Eisenstadt hofft auch Salzburgs ÖVP-Landesrat Christian Stöckl auf eine Kursänderung und ein Festhalten am Rauchverbot. Auch der ehemalige langjährige Gesundheitssprecher der ÖVP im Nationalrat, der praktische Arzt in Wien, Erwin Rasinger, ist unmissverständlich für ein Festhalten am Rauchverbot.

Die ÖVP-Bundesparteispitze hat bis zuletzt auf Zeit gesetzt. Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, Vertraute von Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, sah sich aber im ORF-Fernsehen an den mit der FPÖ im Dezember geschnürten Koalitionspakt gebunden. Darin ist die Durchlöcherung des Rauchverbotes ebenso wie ein besserer Schutz Jugendlicher vor dem Rauchen festgeschrieben.