"Im Unterschied zur FPÖ haben wir eine ganz klare Haltung: Solche Menschen mit solcher Gesinnung haben in der SPÖ nichts verloren", sagte Landesparteichef Franz Schnabl am Mittwoch.

"Klarer geht's nicht"

Ein wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch und mögliche Wiederbetätigung verhafteter Gemeindepolitiker wurde ebenfalls aus der SPÖ ausgeschlossen ( wir hatten berichtet ). Beide Fälle seien der Landespartei erst am Montag bzw. Dienstagnachmittag - im Fall des Liederbuchs der Burschenschaft Germania nach Informationen über eine Diskussion im Gemeinderat von Wiener Neustadt - bekannt geworden. Man habe sofort reagiert. "Klarer geht's nicht", so Schnabl am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten.

Straftaten wie Verhetzung und Wiederbetätigung hätten in der Bewegung keinen Platz. Jegliches NS-Gedankengut werde abgelehnt, ergänzte Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. Informationen über mögliche weitere Fälle lägen nicht vor. Bei 44.000 Parteimitgliedern könne allerdings nicht jeder kontrolliert werden. Das wolle man auch gar nicht, weil das ja hieße, jeden unter Generalverdacht zu stellen.

Die Causa hatte im Wahlkampffinale für große Aufregung gesorgt und FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer in Bedrängnis gebracht. Er betonte, zum Zeitpunkt, als das Buch verlegt wurde, ein Kind gewesen zu sein, und legte seine Mitgliedschaft bei der Germania zurück.