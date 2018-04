Der Vergleich war jedenfalls gewagt. Pflegeroboter gelten angesichts der wachsenden Zahl an pflegebedürftigen Menschen und fehlender Pflegekräfte als moderne, interessante Alternative. Konrad Paul Liessmann, renommierter Philosoph an der Universität Wien, meinte zum Auftakt der Denkwerkstatt St. Lambrecht, am Dienstagabend, Pflegeroboter seien letztlich „nichts anderes“ als die Sklaven der Antike, die beispielsweise auch keine Rechte besessen haben.

Liessmann relativierte damit bei der sozialpolitisch, ökonomischen und gesellschaftspolitischen Fragen gewidmeten dreitägigen Denk- und Diskussionsveranstaltung, die jährlich im steirischen Benediktiner-Stift stattfindet, dass es sich bei zahlreichen als „Brüche“ im Leben empfundenen Ereignissen wirklich um radikale Einschnitte handelt.

"Waffen waren auch libidinöses Objekt"

Vielfach gehe es – aus einer anderen Perspektive betrachtet, doch um eine kontinuierliche Entwicklung in der Menschheitsgeschichte. Er nahm damit in seinem Referat Bezug auf das Generalthema der diesjährigen Denkwerkstatt St. Lambrecht „Struktur – Strukturbrüche, Leben in Veränderung.“ Er erinnerte daran, dass dies ähnlich einem Film sei. Betrachte man Stehkader für Stehkader, so entstehe der Eindruck, es handle sich nach jedem Bild um eine Disruption. Sehe man den Film durchgehend, werde die Handlung als Kontinuität wahrgenommen.

Am Beispiel des Pflegeroboters stellt sich für Liessmann die Frage: „Werden das die Menschen akzeptieren?“ Oder stelle ein solcher Roboter etwa in emotionaler Hinsicht einen derartigen Bruch dar, sodass mit Widerstand zu rechnen sei. Der Philosoph erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, welche emotionale Bindung manche Menschen zu ihrem Auto entwickeln. Das habe es in anderer Form auch früher gegeben. „Waffen waren ein libidinöses Objekt“, sagte er zur Veranschaulichung.

Was ist neu am Smart-Phone? "Gar nichts"

„Manchmal gaukelten technische Innovationen nur Disruption vor“, betonte der Eröffnungsredner in St. Lambrecht. So gebe es das I-Phone nunmehr seit rund zehn Jahren. Was sei nun wirklich neu daran? Liessmann: „Die simple Antwort lautet: gar nichts“. Denn man habe damit nur verschiedene Plattformen zu einer zusammengefügt. Auch damit relativierte der Philosoph, dass kurzzeitig als Revolution empfundene Neuerungen tatsächlich einen Bruch darstellten.

Liessmann wies darauf hin, dass in der Arbeitswelt gerade auch eine neue Entwicklung vor sich gehe. Er spielte damit darauf an, dass das seit der industriellen Revolution gängige Modell des Lohn-Arbeitsverhältnisses in Frage gestellt werde. Vielleicht kehre der Mensch nun zur Form der Arbeit vor der industriellen Revolution zurück.

Es sei die Frage, was es für einen Menschen bedeute, nicht in Form eines Lohn-Arbeitsverhältnisses tätig zu sein. Sei das sogar besser für die kontinuierliche Entwicklung eines Menschen? Und kann daher die Epoche der Lohnarbeit seit dem 18. Jahrhundert nicht von einer weiter entfernten Perspektive als Teil einer kontinuierlichen Entwicklung der Arbeitsformen betrachtet werden?

Zwei geschichtliche Brüche: 1989 und Twin-Tower-Terroranschlag

Was die gesellschaftspolitische Entwicklung betrifft, so konstatierte Liessmann nur zwei tatsächliche Brüche. Der erste Bruch sei das Jahr 1989 mit dem Zusammenbruch des Kommunismus und damit der „bipolaren Weltordnung“ mit dem Kapitalismus als Gegenüber. Der zweite Bruch sei der Einsturz der Twin Towers in New York durch einen Terroranschlag und damit die verbunden die Frage des Islam und der Religion.

Zum Ausklang seines Referats stellte Liessman allerdings klar, dass letztlich der Mensch seine Gestaltungskraft für eine Entwicklung wahrnehmen müsse, dass er Verantwortung übernehmen müsse. Denn, so betonte er wieder auf das Beispiel Pflege zurückkommend: „Ob wir sozial, ökonomisch, emotional Pflegeroboter akzeptieren, liegt letztlich in unserer Hand.“