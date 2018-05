Es ist ein wichtiger Termin vor einer für die ÖVP wichtigen Klientel: Für kommenden Montag, 7. Mai, lädt die Wiener Wirtschaftskammer in die Wiener Messe zu einem Steuerabend mit dem Finanzminister. Rund 1000 Unternehmer werden erwartet.

Sie dürfen nach dem Stand von Donnerstagnachmittag und dem Gesundungsprozess von Hartwig Löger, der Fortschritte macht, damit rechnen, dass ihnen der Ressortchef selbst über die Pläne zur Senkung der Abgabenquote und zur Entlastung der Unternehmen in einem Vortrag Auskunft geben wird. Danach steht er zu einer Diskussion zur Verfügung stehen.

Selbstverständlich ist das nach den vergangenen Tagen keineswegs. Noch am Mittwoch fehlte der Finanzminister wegen seiner Erkrankung bei der wöchentlichen Regierungssitzung im Bundeskanzleramt. Er kuriert sich daheim in Wien aus.

Löger hatte sich nach einem Abstecher zur Weltbank-Tagung in den USA am 21./22. April krank melden und wichtige Termine wie ein Treffen mit Landespolitikern wegen der umstrittenen Kosten nach der Abschaffung des Pflegeregresses absagen müssen. Nun ist man in seinem Ministerium in der Wiener Innenstadt, wie der NÖN auf Anfrage erklärt wurde, aber zuversichtlich, dass der Löger bis zum Auftritt vor den Unternehmern am Abend des 7. Mai gesund sein wird.

Auch Außenministerin Karin Kneissl fällt wegen Erkrankung aus

Lögers Absenz fiel besonders auf, weil sich die Reihen der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung krankheitsbedingt in den vergangenen April-Wochen und Mai-Tagen auffallend gelichtet haben. Die offiziell parteiunabhängige, aber von der FPÖ für die Bundesregierung nominierte Außenministerin Karin Kneissl kehrte mit einem Infekt von einer Moskau-Reise heim.

Die Ressortchefin im Außenamt ist ebenfalls bemüht, möglichst rasch in ihre Funktion zurückzukehren. Auch dort mussten reihenweise Termine der Ministerin verschoben und abgesagt werden. Für Mitte kommender Woche wird nach dem Stand von Donnerstag ihre Rückkehr ins Auge gefasst.

Kneissl und Löger eint eines: beide kehrten von längeren Flugreisen mit Erkrankungen heim nach Österreich. Bei Spitzenpolitikern, die ohnehin sowohl zeitlich als auch politisch unter Dauerdruck und Dauerbeobachtung stehen, sind dann selbst solche längeren Flugreisen die reinste Strapaze. Beim Finanzminister kam noch dazu, dass er unmittelbar vor dem Abflug in die USA seine erste lange, anstrengende Budgetwoche im Plenum des Nationalrats hinter sich bringen musste.

Für Löger, der erst seit Mitte Dezember in einer Spitzenfunktion in der politischen Auslage steht und der gleich in den ersten Monaten ein Doppelbudget für 2018 und 2019 aushandeln musste, waren selbst diese Parlamentstage kein Honiglecken. Denn knapp vor dem Doppelbudgetbeschluss wurden noch Änderungen vorgenommen. Darunter fiel auch die Erhöhung des Parlamentsbudgets unter anderem für die Sanierung des Gebäudes am Ring und mehr Mitarbeiter wegen der häufigeren parlamentarischen Untersuchungsausschüsse.

Auf Justizminister Moser warten jetzt große Reformbrocken

Noch mehr Aufmerksamkeit hat allerdings die krankheitsbedingte Absenz von Justizminister Josef Moser hervorgerufen. Dieser war bei der Regierungssitzung diesen Mittwoch aber wieder dabei. Ende der Vorwoche konnte Moser bereits gemeinsam mit der Regierungsspitze eines seiner Hauptanliegen im ersten Regierungsjahr verkünden: die Bereinigung zahlreicher inzwischen obsolet gewordener Gesetze und Verordnungen, um den Bürokratiedschungel etwas zu lichten.

Die Nachricht über seinen Spitalsaufenthalt wegen einer Blutvergiftung löste im Falle von Moser jedoch prompt wilde Spekulationen um seinen Rücktritt aus. Er hatte dies zuvor in Sitzungen selbst angedroht, für den Fall, dass er mit seinen Reformplänen für eine neue Organisation des Staates zwischen Bund, Bundesländern und Gemeinden am Widerstand von Länderseite scheitern sollte. Später wurde beteuert: „Rücktritt ist kein Thema.“

Jetzt ist der frühere Rechnungshofpräsident der Jahre 2004 bis 2016 im Ministerium zurück, einiges an liegen gebliebener Art auch im Justizwesen wartet. Der Wunschkandidat für ein ÖVP-Ministeramt von Bundeskanzler Sebastian Kurz steht jedenfalls ab jetzt bei der angekündigten Staats- und Kompetenzreform noch mehr unter Beobachtung. Gesund ist Moser jedenfalls wieder.