Klare Fronten.

Ab und zu tauchte die kommende Landtagswahl im Jahr 2018 bei den Debatten in der jüngsten Sitzung des NÖ Landtages auf. Mehr war es aber nicht. Dennoch: Bei zwei Themen gab es klare Fronten, die auf die kommende politische Auseinandersetzung deuteten: In der Aktuellen Stunde über die Asylpolitik nahm die FPÖ die neue VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – wie erwartet – ins Visier, weil in ihrer Zeit als Innenministerin die meisten Flüchtlinge gekommen wären.

Zum verbalen Gegenschlag holte da der 2. Landtagspräsident Gerhard Karner aus, der gerade auf die Verdienste von Mikl-Leitner verwies, die als Ministerin im Jahr 2015 die Balkanroute für die Flüchtlinge geschlossen habe. Bei der Frage der Verankerung von Vertrauensleuten der Personalvertretung in den Dienststellen des Landesdienstes blieb die ÖVP überhaupt allein. Sie beschloss diese Neuerung, während alle anderen Parteien ihre Zustimmung dazu verweigerten.

Jahrestag für Grünen-Anträge.

Vor einem Jahr hatten die NÖ Grünen damit begonnen, mit einem Online-Voting als Basis Anträge im Landtag einzubringen. Insgesamt waren es bislang 66. Auf die Tagesordnung hat es kaum einer geschafft, denn dazu fehlt den NÖ Grünen die nötige Stärke. Für einen Antrag benötigt man sechs Unterschriften, die Grünen haben aber nur vier Mandatare.

Ohne die Stimmen der ÖVP fehlt dazu die notwendige Unterstützung, um auch ohne diese Unterschriften mit Anträgen auf die Tagesordnung zu kommen. Jetzt hofft man im Klub von Helga Krismer , dass die Demokratieoffensive der neuen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit sich bringt, dass diese Hürden fallen.

Ärger über Spray-Aktion.

In der Nacht zum 1. Mai wurden zwei vermummte Personen beobachtet, die beim Haus 2.1, der Landesparteizentrale der ÖVP, Sprüche sprayten. Wobei es diesmal nicht mehr die übliche Aktion von Jungsozialisten gewesen sein dürfte, sondern Beschimpfungen gegen die neue Landeshauptfrau und der Aufruf zu Gewalttaten dabei waren.

Sprayaktion vor der Landesparteizentrale der ÖVP in der Nacht zum 1. Mai. | privat

Die ÖVP hat deswegen auch die Polizei eingeschaltet. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Besondere Tragweite erlangen die geschmierten Botschaften auch dadurch, weil auch Aufrufe zu Gewalttaten darin enthalten sind. Das waren alles andere als die üblichen Streiche, die Jungsozialisten bisher durchführten. Eine noch nie da gewesene kriminelle Sudelaktion.“

Landeshauptfrau in Pressestunde.

Wenig aus der Reserve locken ließ sich bei der ORF-Pressestunde die neue ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner . Die Botschaft, die sie dabei vor allem anbrachte: Es wäre nicht vorteilhaft, wenn die Nationalratswahl im Frühjahr mit der Landtagswahl in Niederösterreich zusammenfallen würde. Wobei sie dabei auch auf ihre Erfahrung als ehemalige Landesparteigeschäftsführerin verweisen kann.

Johanna Mikl-Leitner: „Ich kenne unsere Funktionäre und ihre beispiellose Einsatzbereitschaft, wenn es um Niederösterreich geht. Daran sind schon viele Mitbewerber verzweifelt.“ Wie viel Einsatz da allerdings noch für den Bund übrig bleibe, das müsse man erst sehen.