Martin Gebhart über Entscheidung im Bauernbund & Probleme mit der Kandidatenliste.

Niederösterreich hat sich durchgesetzt: Georg Strasser folgt Jakob Auer als Bundesobmann des Bauernbundes. | NOEN

Georg Strasser neuer Chef des Bauernbundes . Nach etlichen Telefonaten und teilweise heftigen Auseinandersetzungen waren am vergangenen Freitag die Würfel gefallen. Georg Strasser , VP-Nationalratsabgeordneter des Bezirkes Melk und Bürgermeister von Nöchling, wird Bauernbundobmann. Er folgt dem Oberösterreicher Jakob Auer . Der Name von Strasser war ja schon vor einiger Zeit in diesem Zusammenhang gefallen. Viele halten den Agrarier, der in Wieselburg am Francisco Josephinum maturiert und danach ein Studium an der Universität für Bodenkultur absolviert hat, für die beste Wahl. Dazu sorgte er im Jahr 2013 bei der Nationalratswahl mit seinen vielen Vorzugsstimmen österreichweit für Aufsehen. Bis zuletzt wollten aber Kräfte rund um Jakob Auer diesen Wechsel verhindern. Dazu wurde sogar der Klosterneuburger VP-Mandatar Johannes Schmuckenschlager als mögliche Alternative zu Strasser kolportiert. Letztendlich haben sich nun die Niederösterreicher mit Strasser durchgesetzt, wobei sich auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf für den Nöchlinger sehr stark gemacht haben soll. Fixiert wird das Ganze diese Woche, die endgültige Bestellung folgt Ende August.

Tauziehen um Plätze auf der Landes- und Bundesliste .

VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat in der Vorwoche gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die Wahlkreiskandidaten für den Urnengang am 15. Oktober präsentiert. Somit ist nur noch die Landesliste ausständig. Und da gibt es einige Diskussionen. Gerechnet wird damit, dass Innenminister Wolfgang Sobotka auf dem ersten Platz aufscheinen wird. Gemäß dem Reißverschlusssystem soll dann Finanzminister Hans Jörg Schelling auf dem dritten Platz gelistet sein. Den Platz dazwischen soll eine „Überraschungsfrau“ einnehmen, wie an der politischen Gerüchtebörse gemunkelt wird. Was offen ist: Wo finden die Bundesfrauenvorsitzende der VP, Dorothea Schittenhelm , und Justizsprecherin Michaela Steinacker einen Platz, der den Wieder-Einzug in den Nationalrat möglich macht? Ein Umweg über die Bundesliste scheint eher unwahrscheinlich. Und auf der Landesliste dürften die besten Plätze vergeben sein. Wobei Bundesparteiobmann Sebastian Kurz für diese beiden Listen bei seiner Wahl ein Durchgriffsrecht zugestanden worden ist.

Neuer Landesrat für SPÖ?

Dass SPÖ-Landesrat Maurice Androsch bei der Landesliste für die Nationalratswahl auf dem zweiten Platz aufscheint, war eine große Überraschung. Damit ist ziemlich fix, dass er ins Parlament einziehen wird. Mit der Konsequenz, dass die SPÖ für wenige Wochen einen neuen Landesrat in die Landesregierung schicken muss. Jetzt wird selbst in der eigenen Partei gerätselt, wer das sein könnte. Dass es Landesparteivorsitzender Franz Schnabl selbst ist, kann ziemlich ausgeschlossen werden. Wenn, dann würde dieser wohl nur als Nummer eins, also als Landeshauptfraustellvertreter, in die Landesregierung einziehen.

Gerichtliche Konfrontation .

Die heftige Debatte um die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung hat nun auch ein gerichtliches Nachspiel. Im Ring stehen Falter-Redakteur Florian Klenk und ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner , der den Falterbericht zur Stiftung als „Fake News“ bezeichnet hatte. Deswegen hat Klenk auch Klage eingereicht. Vor Gericht trafen deswegen in der Vorwoche Klenk-Anwalt Alfred J. Noll und Ebner-Anwalt Manfred Ainedter aufeinander. Ohne Ergebnis. Der Vergleichsversuch des Richters scheiterte, im Herbst wird weiter verhandelt.