Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das Diözesanmuseum St. Pölten eine europäische Pionierleistung erbracht: die Digitalisierung von Matriken.

Nicht nur in sämtlichen Pfarren der eigenen Diözese, sondern – abgesehen von Eisenstadt und Innsbruck – auch in allen anderen österreichischen Diözesen lassen sich so sämtliche Taufen, Trauungen und Sterbefälle bis ins 16. Jahrhundert zurück nachvollziehen. Und zwar online und kostenlos. Mittlerweile sind auch Diözesen in Tschechien, der Slowakei, Polen und Deutschland auf den Geschmack gekommen und machen mit Unterstützung aus St. Pölten Matriken für Interessierte aus aller Welt zugängig.

Der Weg ins Pfarramt muss nicht mehr sein

Wer etwas über die Geschichte seiner Familie erfahren will, für eine historische Arbeit recherchiert oder einfach nur neugierig ist, erspart sich so nicht nur die Fahrt zum Pfarramt, sondern auch die Terminvereinbarung. Zwanzig Millionen Seiten sind es, die von Mitarbeitern des Diözesanarchivs in mühevoller Kleinarbeit digitalisiert wurden. Die noch viel mühevollere Indizierung des umfassenden Materials ist noch Zukunftsmusik, meint Diözesanarchiv-Leiter Thomas Aigner. Aber: „Wir machen bereits jetzt über dieses Online-Portal einen riesigen Fundus an historischen Quellen einfach und vor allem kostenlos zugänglich für jeden.“

Das Online-Portal bietet neben einer Suchfunktion und einer Liste auch eine digitale Karte mit Links zu allen verzeichneten Pfarren. „Damit ist die Suche einfacher, wenn man die Region eingrenzen will, aber die Pfarre nicht kennt“, so Aigner.