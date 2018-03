Ab diesem Samstag ist es soweit: Ab 31. März ist das neue elektronische Notrufsystem e-Call bei allen neu zugelassenen Kraftfahrzeugen vorgeschrieben. Bei einem Unfall wird automatisch eine Information (e-Call) an die Notrufnummer 112 abgeschickt, damit Einsatzkräfte schneller am Unfallort sind.

Das System ist nach einem Vorstoß der EU-Kommission Pflicht. Eine Nachrüstung älterer Fahrzeuge ist hingegen gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Die Notrufe werden seit 1. Oktober des Vorjahres von Einsatzzentralen in den Landespolizeidirektionen entgegengenommen. Mit Hilfe des elektronischen Notrufs wird vor allem auch der genaue Unfallort mitgeteilt, was eine schnellere – und mitunter lebensrettete – Einsatzmöglichkeit der Blaulichtorganisationen erlaubt.

Beide Minister beruhigen wegen der Datensicherheit

Innenminister Herbert Kickl und Verkehrsminister Norbert Hofer (beide FPÖ) erwarten sich dadurch in der Folge eine Senkung der Zahl der Verkehrstoten in Österreich. Beide Ressortchefs beeilten sich in einer Aussendung festzustellen, dass bei e-Call auch „höchste Datensicherheit“ der Fahrzeuglenker gewährleistet sei. Der Mindestsatz an Daten, der automatisch an die Landesleitzentralen übermittelt wird, ist verschlüsselt und kann nur in den Einsatzzentren entschlüsselt werden.

Bei Kfz-Lenker gibt es die Befürchtung, dass im Nachhinein die Daten auch Auskunft an Dritte über das Fahrverhalten einer Person geben und dieses Wissen genützt wird. Innen- und Verkehrsminister versichern zumindest mit Nachdruck, das System sei nicht „angelegt“, dauerhaft Daten zu sammeln und die Ergebnisse danach an Dritte zu übermitteln. Immerhin könnten beispielsweise Versicherungen spezielles Interesse über Fahr- und Risikoverhalten von Autofahrern haben.