„Wir befürchten eine Gefährdung des Rechtsstaats.“ Andrea Michalec, die Vorsteherin des Bezirksgerichts Horn, rechnet im Gespräch mit der NÖN mit drastischen Folgen, sollte die von der Bundesregierung vorgesehene Einsparung von Richter- und vor allem auch Kanzleiposten umgesetzt werden. Dann wäre die Bevölkerung in Form längerer Verfahren betroffen. „Es ist ein Kollaps“, formuliert sie

Grund für den Aufschrei und die Warnung ist das Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, im Kanzleibereich weitere 40 Mitarbeiter einzusparen. Deswegen wurden nun in einer Protestresolution an die Regierung die Befürchtungen über die Auswirkungen der Einsparungen zum Ausdruck gebracht.

Es habe schon bisher nur funktioniert, weil es an den Bezirksgerichten engagierte Mitarbeiter gebe. Weitere Einsparungen wären „eine mittlere Katatrophe“, betont Michalec als Vorsitzende des Arbeitskreises der österreichischen Gerichtsvorsteher in der Richtervereinigung. Die Präsidentin der Vereinigung, Sabine Matejka, hat bereits mehrfach öffentlich vor den negativen Folgen für die Bevölkerung bei Justizverfahren gewarnt.

Ab Juli müssen zusätzlich 60.000 Akten überprüft werden

Die Vorsteherin des Bezirksgerichts Horn unterstreicht die Bedeutung als erste Anlaufstelle für die Bevölkerung in rechtlichen Anliegen. Der Bogen reicht dabei vom Grundbuch über Unterhaltsverfahren, von Obsorgeangelegenheiten der Eltern bis zu Ehescheidungen. Einsparungen würden den laufenden Betrieb und damit die Bürger nachhaltig betroffen.

Im Gespräch mit der NÖN verweist Michalec vor allem auch darauf, dass ab Mitte dieses Jahres noch jede Menge zusätzlicher Arbeit bevorsteht. Der Grund dafür ist, dass ab 1. Juli 2018 statt des bisherigen Sachwalterrechts das neue Erwachsenenschutzgesetz zur Anwendung kommt. Konkret bedeute dies, dass rund 60.000 Fälle und damit Akten überprüft werden müssen. Wie man das mit weniger Personal schaffen soll, ist der Bezirksgerichts-Vorsteherin ein Rätsel.

Die Rücknahme der Einsparungen wird verlangt

In der Resolution, die der NÖN vorliegt, wird daher betont, die geplanten Einsparungen würden die Funktionsfähigkeit der Bezirksgerichte gefährden. Die türkis-blaue Bundesregierung wird daher von den Vertretern der österreichweit 115 Bezirksgerichte, allein fast 25 davon in Niederösterreich, aufgefordert, die vorgesehenen Einsparungen bei Richtern und Kanzleipersonal in den Gerichten zurückzunehmen.

Man habe „mit Bestürzung und großer Sorge“ die rigiden Sparmaßnahmen im Personal- und Budgetbereich zur Kenntnis genommen. Bei der Umsetzung dieser Vorhaben werde es „nicht möglich“ sein, die „reibungslose Abwicklung des Gerichtsbetriebes bei Bezirksgerichten aufrechtzuerhalten“, stellten die Vorsteher der Bezirksgerichte in dem Protestschreiben fest.