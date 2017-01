Insgesamt 71 Landeshauptleute regierten bislang in Österreich seit Beginn der Zweiten Republik, wobei Leopold Figl in Niederösterreich und Jörg Haider in Kärnten das Amt zweimal – jeweils nach Jahren Unterbrechung – ausübten. Somit standen seit damals 69 verschiedene Personen an der Spitze eines Bundeslandes. Darunter waren bislang nur zwei Frauen.

Die Steiermark wurde von 1996 bis 2005 von der ÖVP-Politikerin Waltraud Klasnic geführt. Gabi Burgstaller (SPÖ) stand von 2004 bis 2013 neun Jahre lang dem Bundesland Salzburg vor. Johanna Mikl-Leitner ist nun ab April die Dritte im Bunde. Sie wird die erste Landeshauptfrau von Niederösterreich.

Mikl-Leitner durchbricht die Männerdomäne

Es dauerte bis 1996, als mit Waltraud Klasnic in der Steiermark die erste Landeshauptfrau angelobt wurde. Zwischen Mai 2004, als Gabi Burgstaller Chefin der Salzburger Landesregierung wurde, und der Ablöse von Klasnic im Oktober 2005, wurden sogar zwei Bundesländer zeitgleich von Frauen geführt.

Nach Burgstallers Abgang im Juni 2013 wurde das Amt in Österreich wieder ausschließlich zur Männerdomäne, die jetzt von der Niederösterreicherin Mikl-Leitner durchbrochen wird.

Das spricht vielleicht auch für die steigende Frauenquote in der Politik Niederösterreichs. Im größten Bundesland geben zwar erst in 59 der 573 Gemeinden Frauen als Ortschefinnen den Ton an. Das sind zwar nur 10,3 Prozent, ist aber bundesweit der Spitzenwert. Insgesamt gibt es in den 2.100 Gemeinden Österreichs derzeit nämlich nur 146 Bürgermeisterinnen. Das sind knapp sieben Prozent.

Gabi Burgstaller (SPÖ) war von 2004 bis 2013 Landeschefin in Salzburg, ehe sie über den Finanzskandal stolperte. | APA

Während Mikl-Leitner schon länger als die Nachfolgerin von Erwin Pröll gehandelt wurde, waren ihre beiden Vorgängerinnen als Landeshauptfrau in einem Bundesland aus unterschiedlichen ins Amt gekommen. Burgstaller „beerbte“ in Salzburg Gerhard Buchleitner ebenfalls in einem geordneten Generationenwechsel als SPÖ-Landesparteivorsitzende. Bei der Wahl 2004 schaffte sie als SPÖ Spitzenkandidatin ein Rekordplus für ihre Partei. (von 32,3 auf 45,5 Prozent). Die SPÖ eroberte damit erstmals eine Mehrheit in dem seit 1945 durchgehend von der ÖVP dominierten Bundesland.

Waltraud Klasnic kam 1996 hingegen statt Josef Krainer ins Amt, weil die ÖVP in der Steiermark bei der Wahl 1995 von 44,2 Prozent auf 36,2 Prozent eingebrochen war. Beiden Frauen schlugen je eine Landtagswahl sehr erfolgreich. Mussten aber nach jeweils knapp zehn Jahren und einer Wahlschlappe dann den Hut nehmen.