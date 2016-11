Schon lange nicht hatte eine Debatte im NÖ Landtag so lange gedauert. Schon lange nicht war sie so emotionell und lautstark geführt worden. Helga Krismer von den Grünen trug ihre Rede besonders aggressiv vor, zwischen ÖVP und SPÖ war es teilweise eine total zynische Diskussion. Am Ende stand das erwartete Ergebnis: ÖVP, FPÖ und Klub Frank stimmten für die Verschärfungen bei der Mindestsicherung, SPÖ, Grüne und Walter Naderer dagegen.

„Verantwortungsvolle Sozialpolitik heißt auch, auf Fairness und Finanzierbarkeit des Systems zu achten.“

Barbara Schwarz

Im Mittelpunkt standen auch die beiden Sozial-Landesräte, Barbara Schwarz (ÖVP) und Maurice Androsch (SPÖ). Schwarz hatte bei den Verhandlungen mit SPÖ-Sozialminister Alois Stöger als einzige Landesvertreterin auf den Verschärfungen beharrt. Maurice Androsch zog da nicht wirklich mit, stand eher auf der Seite seines Klubs.

In der Landtagsdebatte wurde er deswegen von der ÖVP hart attackiert. Anton Erber wörtlich: „Wenn ein zuständiger Landesrat anders agiert, als der Landtag beschlossen hat, soll er sich überlegen, ob er Landesrat dieser Landesregierung bleiben will.“ Ähnliche Worte kamen auch von VP-Klubobmann Klaus Schneeberger.

„Das ist ein Audruck der Verärgerung, dass sich der SPÖ-Klub dem Diktat der ÖVP nicht gebeut hat.“

Maurice Androsch

Maurice Androsch verfolgte die ganze Debatte auf der Regierungsbank. Seine Reaktion danach gegenüber der NÖN: „Das Bemühen um einen Bundeskompromiss als Agieren gegen einen Resolutionsbeschluss der ÖVP Niederösterreich darzustellen ist falsch, der hochgradigen Nervosität der selbigen zuzuschreiben und ein Ausdruck der Verärgerung darüber, dass sich der SPÖ-Landtagsklub dem Diktat der ÖVP nicht gebeugt hat.“

Und: „Jene, die bei den Verhandlungen dabei waren wissen, dass ich im Rahmen der Länderkonferenzen des Öfteren auf den mit ÖVP-Mehrheit herbeigeführten Resolutionsbeschluss und damit verbunden auf die festgelegte Verhandlungsposition und den dadurch eingeengten Verhandlungsspielraum des Landes hingewiesen habe.“ Als „verantwortungsvoller Sozialpolitiker“ sei es aber seine Aufgabe gewesen, „an einem Kompromiss mitzuwirken und im Vorfeld selbstverständlich auch stets auf die zukünftigen Auswirkungen hinzuweisen“. Die nunmehrige Gesetzesänderung werde er vollziehen.

Landesrätin Schwarz, die mit Androsch bei den Sozialreferentenkonferenzen war, wurde im Landtag von der ÖVP für ihre Standfestigkeit Lob gespendet. SPÖ und Grüne hingegen mutmaßten, dass die Verschärfung nicht ihre persönliche Meinung wären und sie sich bloß dem Diktat ihrer Partei gebeugt hätte. Was Schwarz verneint, sie stehe zu der Entscheidung. „Verantwortungsvolle Sozialpolitik heißt auch, auf die langfristige Finanzierbarkeit und Fairness des Systems zu achten, um dort helfen zu können, wo Menschen auf Leistungen aus der Sozialhilfe angewiesen sind. Diesen Weg habe ich auch klar in den oft mühsamen und leider seitens Bundesminister Stöger teilweise unkoordiniert geführten sowie von untergriffigen Anschuldigungen geprägten Verhandlungen als einzige ÖVP-Vertreterin aufgezeigt.“

Mindestsicherung: Zitate aus dem Landtag

„Wenn wir nicht eingreifen, haben wir in den Sozialtöpfen immer weniger Geld für unsere Landsleute.“

Gottfried Waldhäusl, FPÖ-Klubobmann

„In Niederösterreich haben wir das Thema Mindestsicherung verantwortungsvoll aufgenommen.“

Ernest Gabmann, Obmann des Klubs Frank

„Tun sie nur schön so weiter. Sie klatschen nicht gegen mich, sondern gegen die arbeitenden Menschen.“

Anton Erber, Sozialsprecher der ÖVP

„Die soziale Kälte hat bei der heutigen Sitzung in Niederösterreich wieder einige Minusgrade mehr erhalten.“

Christa Vladyka, Sozialsprecherin der SPÖ

„Wie soll sich dieses System erhalten. Ich will in einem ordentlichen Sozialstaat leben.“

Udo Landbauer, FPÖ-Landtagsabgeordneter

„Der Föderalismus hat bei der Mindestsicherung seine grauslichste Fratze gezeigt.“

Helga Krismer, Klubobfrau der NÖ Grünen

„Man hört an den Stammtischen, dass da der Faymann noch aktiver war als sein Nachfolger.“

Martin Huber, FPÖ-Landtagsabgeordneter

„Das Problem sind die Sozialromantiker. Das ist auf lange Sicht unerträglich.“

Walter Laki, Landtagsabgeordneter Klub Frank

„Wir haben eine Diskussion erlebt, die zynisch und verletzend ist.“

Karin Scheele, SPÖ-Landtagsabgeordnete

„Unsere Lösung für die Mindestsicherung bedeutet einen Respekt gegenüber jenen, die fleißig sind, die das Sozialsystem auch finanzieren.“

Bernhard Ebner, ÖVP-Landtagsabgeordneter

„Sie wollen einem Nackerten noch sein Gewand ausziehen. Der Reichtum ist einfach nicht fair verteilt.“

Gerhard Razborcan, SPÖ-Landtagsabgeordneter

„Heute bin ich wieder einmal froh, dass die ÖVP in Niederösterreich die absolute Mehrheit hat, weil wir sind so nicht auf faule Kompromisse angewiesen.“

Klaus Schneeberger, ÖVP-Klubobmann

„Wir stehen nicht auf der Seite jener, die glauben, sich auf Kosten der Allgemeinheit Geld aus der Mindestsicherung zu holen.“

Rupert Dworak, SPÖ-Landtagsabgeordneter