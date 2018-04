Ein neues Modell für die BMS und Strukturbedarf beim Arbeitsmarkt: Mit diesen zwei Schwerpunkten geht Martin Huber, Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, in die bevorstehende Landtagssitzung am 19. April.

Nach dem Kippen des niederösterreichischen Modells der BMS durch den Verfassungsgerichtshof soll bis Juni eine österreichweite Lösung zusammenkommen, die, so Huber, „zu Lasten jener ausfallen muss, die noch niemals in System einbezahlt haben“. Konkret könne er sich eine Errichtung von zwei Töpfen vorstellen: Der eine soll als Grundlage für österreichischen Staatsbürger dienen, um am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.

Mit dem anderen werden die Mittel der Grundversorgung für Asylwerber und -berechtigte zur Verfügung gestellt. Hier solle die organisierte Unterkunft forciert und die Betroffenen verstärkt in Form von Sach-, als mit Geldleistungen unterstützt werden. „Wir müssen eine schnelle Lösung finden, da uns die Budgetzahlen davon laufen“, drängt Huber auf eine rasche Einigung.

Außerdem hält der Klubobmann fest, dass die „rote Panikmache“ in Bezug auf die Schließung der AUVA und dem Arbeitsmarkt mittlerweile untragbare Formen annehme und fordert die SPÖ Niederösterreich auf, „endlich seriöse Arbeit zu leisten“. Beim Arbeitsmarktservice herrsche ein Strukturbedarf, da „zu viel Geld in der Verwaltung hängen bleibt“.