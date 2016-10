Das wird am 17. November im NÖ Landtag eine heiße Debatte. Die ÖVP hat ihren Antrag auf Verschärfungen bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in NÖ – wie angekündigt – eingebracht, die SPÖ hat nun scharf dagegen gehalten. Befeuert wurde das Ganze noch von SPÖ-Sozialminister Alois Stöger, der die ÖVP für das Scheitern einer bundesweiten Lösung verantwortlich macht.

Laut Stöger wäre ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner kompromissbereit gewesen, habe sich aber gegenüber den Bundesländern nicht durchgesetzt. Stöger: „Der Teufelskreis auf Kosten der Schwachen muss beendet werden.“ Mitterlehners Konter: Es liege am Sozialminister, mit den Ländern eine Einigung zu finden.

Deckelung von 1.500 Euro pro Monat

In Niederösterreich wird die ÖVP bei der Mindestsicherung für Mehrpersonenhaushalte eine Deckelung von 1.500 Euro pro Monat, inklusive Wohnkosten, einführen. Dazu eine niedrigere „Mindestsicherung light“, für alle jene, die vor dem Bezug nicht mindestens fünf Jahre in Österreich gelebt haben. Und die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit.

Dementsprechend die Reaktionen auf Stöger. NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern: „Viele Monate hat Sozialminister Stöger abgewartet und kaum etwas weitergebracht. Jetzt sucht er Ausreden, weil es nicht so funktioniert, wie er gerne hätte.“ Und VP-Klubobmann Klaus Schneeberger: „Jeder versteht, dass jemand, der arbeiten geht, nicht der Dumme sein darf. Nur SPÖ-Sozialminister Stöger verschließt beharrlich seine Augen vor der Realität.“

Robert Laimer (SPÖ): „Eine Neiddebatte auf dem Rücken der Allerärmsten.“ | NOEN, Mario Kern

Auf Landesebene gerieten sich die Landesgeschäftsführer politisch in die Haare. Robert Laimer (SPÖ): „Hier wird eine Neiddebatte auf dem Rücken der Allerärmsten geführt.“ Die ÖVP mache einen Kniefall vor der FPÖ. Die Reaktion von Bernhard Ebner (ÖVP): „Wer arbeiten geht, wird von der SPÖ links liegen gelassen.“ Arbeitende Menschen dürften gegenüber jenen, die BMS beziehen, aber nicht die Dummen sein.

Die Mindestsicherung spaltet ÖVP und SPÖ auch in der NÖ Landesregierung. SPÖ-Landesrat Maurice Androsch: „Die Länder-Blockaden einer sinnvollen Bundeslösung sind unerträglich.“ Er sieht die „Mindestsicherung light“ in NÖ als „existenzbedrohend“. VP-Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner im Gegensatz dazu: „Die arbeitenden Menschen verlangen zu Recht eine vernünftige Reform der Mindestsicherung. Und die werden wir umsetzen. Am besten bundesweit – in Niederösterreich aber auf jeden Fall.“