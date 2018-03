Das Nachbeben der Aufhebung der niederösterreichischen Regeln für die Mindestsicherung mit sofortiger Wirkung ist in ganz Österreich spürbar und bringt auch das Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung im Sozialhilfebereich gehörig ins Wanken.

Denn im ÖVP-FPÖ-Koalitionspakt sind auch jene beiden Punkte enthalten, die der Verfassungsgerichtshof mit seinem jüngsten Urteil in Niederösterreich gekippt hat: die 1500-Euro-Begrenzung für Familien und Wohngemeinschaften und die niedrigere Mindestsicherung für Personen, die erst kürzer in Österreich sind. Nach außen hin gibt die sich Bundesregierung allerdings unbeeindruckt und verkündete, an ihren Plänen festhalten zu wollen.

Ausdrückliches Ziel von ÖVP und FPÖ auf Bundesebene ist es, bundesweit die „Zuwanderung“ von Ausländern in den österreichischen Sozialstaat zu „stoppen“, wie es im Regierungspakt wörtlich heißt. In dem Kapital stand Niederösterreichs Lösung der Mindestsicherung Pate.

Denn es wird österreichweit eine Deckelung von 1500 Euro für Familien und Wohngemeinschaften angestrebt, was der Verfassungsgerichtshof in Niederösterreich als unsachlich aufgehoben hat. Für Asylberechtigte wird ausdrücklich eine niedrigere Mindestsicherung als Ziel festgeschrieben. In Niederösterreich wurde eine Wartefrist, wonach jemand innerhalb der letzten sechs Jahren fünf Jahre in Österreich gelebt hat, als verfassungswidrig aufgehoben. Auch das zielte auf eine Bremse für Asylberechtigte.

Bundesregierung gibt sich unbeeindruckt

Bemerkenswert war, dass vorerst in der Bundesregierung nicht die zuständige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) auf das Kippen der Mindestsicherungsregeln in Niederösterreich reagiert hat, sondern die Koalitionskoordinatoren Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ). Sie kündigten an, dass es beim Plan der türkis-blauen Koalition bleibe und man bis Ende 2018 eine Lösung haben wolle. Wie diese nun im Detail aussieht, blieb aber offen.

In Niederösterreich nahmen zwar ÖVP und FPÖ das Urteil der Höchstrichter zur Kenntnis. Bei der FPÖ herrschte über das Urteil aber Unverständnis. Für die ÖVP erläuterte Landtagsklubobmann Klaus Schneeberger, dass man am Prinzip, wer länger eingezahlt habe, solle besser sozial abgesichert sein, festhält.

Rein formal landet in Niederösterreich die heiße Kartoffel beim künftigen neuen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, während bisher ÖVP-Landesrätin Barbara Schwarz in der Landesregierung dafür zuständig war. In der politischen Realität hat aber die ÖVP mit ihrer absoluten Mehrheit im Landtag notfalls das Sagen.

Vorarlberg als neues Vorbild

Sicher ist, dass in Niederösterreich wie auf Bundesebene nach einer Ersatzlösung, mit der der Zugang von Ausländern und Asylberechtigten zur Mindestsicherung gebremst wird, gesucht wird. Dabei rückt jetzt das Vorarlberger Modell, das auch für Tirol und Salzburg in ähnlicher Weise Vorbild war, als mögliche Variante in den Vordergrund. Das bedeutet mehr Sach- statt Geldleistungen bei der Mindestsicherung und auch gewisse Reduktionen der Sozialhilfe für Wohngemeinschaften, aber anders als in Niederösterreich keine fünfjährige Wartefrist.