Es sei gut, dass der Bund das Thema angehe, meinte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter ist angetan, während aus dem roten Kärnten Kritik kommt.

Sie freue sich über den Vorstoß von Bundeskanzler Kurz in Sachen Mindestsicherung, erklärte Mikl-Leitner am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten. Sie erwarte sich seitens der Bundesregierung einen konkreten Vorschlag noch vor dem Sommer. Ansonsten werde Niederösterreich einen eigenen Weg gehen und ein Modell vorstellen.

Sie habe immer eine bundeseinheitliche Lösung gefordert, sagte Mikl-Leitner. Es müsse dabei einen deutlichen Unterschied zwischen Einkommen aus Erwerb und sozialen Leistungen geben - nach dem Prinzip "wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein".

Mikl-Leitner sprach sich für Umstellung in Richtung mehr Sachleistungen aus

Die Landeshauptfrau sprach sich für eine Umstellung in Richtung mehr Sachleistungen aus. Die Grundsicherung sei die Basis, für den vollen Anspruch müssten Leistungen wie abgeschlossene Wertekurse, Deutschkenntnisse und eine unterschriebene Integrationsvereinbarung verlangt werden, sagte Mikl-Leitner zur APA.

Platter betonte gegenüber der APA, schon immer Befürworter einer einheitlichen Regelung gewesen sei und dieses Ziel gelte es jetzt zu erreichen. Außerdem habe er noch nie etwas gegen eine "gewisse Dynamik" in der Politik gehabt. "Es braucht Gelassenheit und man muss nicht sofort wieder eine Gegenposition beziehen", meinte Platter. Wenn die Bundesregierung nun einen Vorschlag mache, werde man eine Abstimmung finden. Die Sozialreferenten würden sich entsprechend einbringen, erklärte der Landeshauptmann.

Die Kärntner Sozialreferentin, LHStv. Beate Prettner (SPÖ), betonte auf APA-Anfrage, man habe gerade vor elf Tagen mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) fixiert, dass die Sozialreferenten bis Ende Juni einen Entwurf zu einer bundeseinheitlichen Mindestsicherung vorzulegen hätten: "Nun erklärt Kanzler Kurz, dass er darauf nicht warten werde. Da läuft offensichtlich einiges schief in der Kommunikation der Regierung", sagte Prettner. Die Art und Weise, "wie man überfallsartig zwangsbeglückt" werde, sei "übel". Und: "Mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, wie es jahrzehntelang gute Tradition gewesen ist, hat das nichts zu tun."