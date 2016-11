Das Mienenspiel bei der Pressekonferenz von SPÖ-Sozialminister Alois Stöger mit den Sozial-Landesreferenten nach den Verhandlungen um eine bundesweit einheitliche Lösung für die Mindestsicherung verriet alles: Sein Ultimatum an die Bundesländer, seinem Vorschlag zuzustimmen, entlockte nicht einmal den Befürwortern ein Lächeln.

Dabei hatte sich der Minister bewegt: Der Deckelung der Mindestsicherung in der monatlichen Höhe von 1.500 Euro für Familien und Mehrpersonenhaushalte stimmte er mittlerweile zu. Was im Sommer noch ganz anders geklungen hatte. Die weiteren Grundbedingungen der ÖVP, die in NÖ ihren Ursprung haben, wollte er aber nicht mehr unterschreiben.

"Es ziehen nicht alle Länder mit"

Weder die Verschärfung, dass nur jene Personen die volle Mindestsicherung erhalten, die in den vergangenen sechs Jahren zumindest fünf in Österreich verbracht haben, noch die Forderung nach gemeinnütziger Arbeit für Mindestsicherungsbezieher. Stöger in der Pressekonferenz zur Möglichkeit, dass nicht alle Länder mitziehen: „Andernfalls muss ich mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass eine gemeinsame Lösung bewusst verhindert wurde.“

Stöger sprach auch davon, dass sieben Bundesländer mitziehen, nur NÖ und Oberösterreich eigene Wege gehen würden. Was nicht ganz stimmte, weil auch der Vorarlberger VP-Landeshauptmann Wallner erklärte, dass er beim Kompromissvorschlag von Alois Stöger letztendlich nicht mitstimmen könne.

Für NÖ erklärte ÖVP-Soziallandesrätin Barbara Schwarz bereits nach dem Treffen der Sozialreferenten, dass die Zustimmung ihres Bundeslandes „nicht sehr wahrscheinlich“ sei. Und VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner warf dem Sozialminister vor, sinnvolle Aktionen zu blockieren.

Niederösterreich bleibt bei Antrag

Das Ultimatum ließ auch den ÖVP-Klub ziemlich kalt. Dieser hat ja bereits den Antrag auf besagte Verschärftungen bei der Mindestsicherung eingebracht. Am 17. November könnten diese beschlossen und am 1. Jänner umgesetzt werden. Klubobmann Klaus Schneeberger: „Von uns aus ist nicht geplant, den Antrag zu ändern.“ Man werde sehen, ob es noch ein anderes Ergebnis geben kann. Schneeberger: „Kein Ergebnis ist für uns die Residenzpflicht für Flüchtlinge.“ Das würde bedeuten, dass diese nicht in andere Bundesländer wechseln können. Momentan zieht es die meisten ja nach Wien, wo sie mehr Sozialleistungen erhalten.

Landesrätin Barbara Schwarz kritisierte, dass Stöger bei seinem Vorschlag von einer bundeseinheitlichen Lösung spreche. „Auch der aktuelle Vorschlag für eine neue 15a-Vereinbarung von Bundesminister Alois Stöger führt keineswegs in eine bundesweit einheitliche Richtung, denn es würden damit wieder lediglich Mindeststandards definiert und sonstige notwendige Maßnahmen, wie eine von Niederösterreich seit langer Zeit geforderte Begrenzung des Bezuges, nur als Möglichkeit angeführt. Niemand verhindert daher bei einer Ablehnung des Vorschlages eine bundesweit einheitliche Lösung, weil klar ist, dass es weder jetzt noch mit der aktuellen Vorlage ein gleiches Mindestsicherungssystem in ganz Österreich gibt. Die polemischen Vorwürfe gehen daher ins Leere.“ Reformen müssten auch Gerechtigkeit gegenüber jenen herstellen, die durch tägliche Arbeit und Leistung das Sozialsystem finanzieren, so Barbara Schwarz.

Auf Bundesebene machte ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka am Samstag klar, dass die drei Forderungen der ÖVP rote Linien seien, die nicht aufgegeben werden. Die Bundes-ÖVP werde mit Stöger nicht mitziehen. Woraufhin er von SP-Klubobmann Andreas Schieder als „Blockierer in der Regierung“ bezeichnet wurde.

Auf Landesebene wiederum fiel auf, dass diesmal von der SPÖ keine Stellungnahme kam, obwohl sich Landesrat Maurice Androsch bislang immer wieder gegen die Deckelung für Familien ausgesprochen hatte.