Nach dem „Plan A“ von SP-Bundeskanzler Christian Kern stellte VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling in der Vorwoche seinen „Pakt für Österreich“ vor.

Themenbereiche aus dem Papier des St. Pöltners: Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Wirtschafts-Belebung, Bürokratieabbau, Budget-Neuaufstellung, Modernisierung der Verwaltung. Konkret sprach er etwa über die Beschleunigung von behördlichen Verfahren, die Modernisierung des Arbeitsin-spektorats, die Ausrichtung der Finanzverwaltung als Servicepartner, Änderungen bei den Zumutbarkeitsbestimmungen und Sanktionen bei Arbeitsverweigerung, die Ausrichtung der Finanzverwaltung als Servicepartner oder flexiblere Arbeitszeiten. Schelling: „Maßnahmen in all diesen Bereichen bringen Dynamik in den Arbeitsmarkt und erkennen endlich das an, was notwendig ist, nämlich den Willen zur Leistung.“

Einer der ersten Punkte, den er umsetzen will: die Abschaffung der kalten Progression. Aber so, dass sie allen Steuerzahlern etwas bringt.