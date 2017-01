NÖN: Herr Minister, Sie setzen mit Ihrem Team einen Schwerpunkt für den ländlichen Raum. Ist dieser so gefährdet?

Andrä Rupprechter: Wir haben tatsächlich in entlegenen ländlichen Regionen einen sehr starken Abwanderungsdruck. Das Institut für Regionalentwicklung etwa beziffert in den strukturschwächsten Regionen Österreichs die Abwanderung mit mehr als zehn Prozent. Da muss man die Ursachen erforschen. Und man muss dagegenhalten. Es ist mir sehr wichtig, hier einen Masterplan für die ländlichen Regionen zu entwickeln. Gemeinsam mit den Experten des ländlichen Raumes, das sind die Landeshauptleute, die Länder und das sind vor allem die Bürgermeister in den ländlichen Regionen. Der Gemeindebund ist daher ein sehr wichtiger Ansprechpartner.

Was sind die großen neuen Herausforderungen?

Rupprechter: Es ist, um bei meinem ureigenen Bereich zu bleiben, natürlich die Land- und Forstwirtschaft, dass wir unsere flächendeckende Landwirtschaft aufrecht erhalten. Es ist aber auch die Frage der Umwelt. Hier ist Niederösterreich im Bereich der Energiewende sicher ein sehr positives Beispiel. Wir müssen den Kampf gegen den Klimawandel als den Jobmotor sehen, der er tatsächlich ist.

Ist nicht die Infrastruktur, die Mobilität, der Schlüssel für die Zukunft des ländlichen Raumes?

Rupprechter: Infrastruktur ist eines der großen Kapitel im Masterplan, denn wir haben im ländlichen Raum einfach längere Wege zurückzulegen. Daher ist es notwendig, in der Anbindung an den öffentlichen Verkehr Chancengleichheit zu schaffen. Was im städtischen Bereich selbstverständlich ist, ist in vielen ländlichen Regionen nach wie vor nur Wunsch. Deswegen ist ein attraktives Netz mit öffentlicher Infrastruktur genauso angesagt wie Maßnahmen beim Individualverkehr, der im ländlichen Raum naturgemäß höher ist. E-Mobilität ist da ein wichtiges Stichwort.

Wie entscheidend ist die digitale Infrastruktur?

Rupprechter: Das ist mir ein großes Anliegen, die Anbindung an das schnelle Internet in den entlegenen ländlichen Regionen zu forcieren. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lebensadern für die Zukunft des ländlichen Raumes. Die digitale Versorgung schafft Arbeitsplätze.

Es gibt die These, die Stärkung des ländlichen Raumes passiert über die Frauen.

Rupprechter: Wir sehen sehr stark, dass die Abwanderung weiblich ist. Es ist sehr oft die Bildungswanderung, dass man eine universitäre Ausbildung macht und dann eben keine attraktiven Arbeitsplätze zu Hause findet und daher auch nicht mehr zurückkehrt. Deswegen ist es wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen in den ländlichen Regionen für Frauen zu schaffen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Das heißt auch, die Versorgung mit Ganztageskinderbetreuung zu gewährleisten.

Sie haben im Zuge des Masterplans auch den Vorschlag gemacht, dass Bundesstellen auch in den Bundesländern angesiedelt werden. Nicht nur in Wien. Das ist bei der SPÖ auf Kritik gestoßen.

Rupprechter: Was mich ein bisschen verwundert hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich ist es nämlich ein richtiger Ansatz, wir müssen nicht alle Bundesdienststellen in Wien platzieren. Es ist zwar so, dass die obersten Organe nach der Verfassung den Sitz in Wien haben, aber die zahlreichen Bundesämter haben auch ihren Sitz in Wien, und das muss nicht so sein. Wir haben uns beispielsweise ganz bewusst für Scharfling am Mondsee als Standort entschieden. Damit werden dort attraktive akademische Arbeitsplätze auch im Forschungsbereich angesiedelt. Solche Möglichkeiten gibt es noch mehr. Von 68 Bundesdienststellen sind nur vier außerhalb Wiens.

In der SPÖ verweist man auf die kurzen Wege in Wien.

Rupprechter: Ich denke, die kurzen Wege kann man auch dadurch erzielen, dass man näher zum Bürger rückt.

Beim Masterplan geht es auch um Strukturen in den Gemeinden. Wie wichtig ist da das Ehrenamt?

Rupprechter: Ich fühle mich sehr stark dem Prinzip der Subsidiarität verpflichtet. Da ist eines der drei Grundprinzipien der christlichen Soziallehre, das manchmal ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Gerade in den Gemeinden sind es sehr oft die Vereine, die das Leben im ländlichen Raum überhaupt erst attraktiv machen. Das Ehrenamt ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft und wir müssen dieses daher attraktiver gestalten und nicht bürokratisch überladen, wie es leider in der Vergangenheit oftmals geschehen ist.