„Man hat gesehen, wie Landesrat Waldhäusl für das Land arbeitet. Das ist nicht tragbar für das Ansehen Niederösterreichs“, so die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer, bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag.

Waldhäusl hat Anfang Mai 405 rechtskräftig negativ beschiedene Asylwerber auffordern lassen, sich in Landessammelquartiere einzufinden. Hier erhalten die Betroffenen einen Schlafplatz und Mahlzeiten, jedoch keine Geldleistungen mehr, und werden auf die Rückreise in ihr Heimatland vorbereitet. Bisher hat sich nur ein Bruchteil der negativ beschiedenen Asylwerber in den Massenquartieren eingefunden. Der Landesrat wurde sowohl für seine Handlungen als auch für seine Wortwahl öffentlich kritisiert. Er sprach von einem „Sauhaufen“ seiner Vorgänger, den er nun „aufräumen“ müsse.

„Gerade in dem Ressort Asyl braucht es Fingerspitzengefühl und Achtsamkeit in der Handlung und der Wortwahl. Waldhäusls Vorgehensweise hat die Menschen in diesem Land betroffen gemacht. Wir fordern daher, dass ihm das Ressort entzogen wird“, betont Krismer abschließend.

Die 3. Sitzung des niederösterreichischen Landtages findet kommenden Donnerstagnachmittag statt.