„Die erste Ausgabe zu Ehren des neuen Bundeskanzlers Sebastian Kurz“: Mit einem vergünstigten Angebot für Münzen mit dem Konterfei des Regierungschefs wird jetzt im Jänner in der Publikation „Business data consulting GmbH“ geworben. Das hat die SPÖ auf den Plan gerufen. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim spricht von einer „Verehrung eines jungen Bundeskanzlers im Sissy-Stil“ und will in einer parlamentarischen Anfrage unter anderem Auskunft, ob mit weiteren solchen „Verehrungsaktionen“ zu rechnen sei.

Als jüngster Bundeskanzler der 100jährigen Geschichte der Republik Österreich werde Kurz in den kommenden Jahren die Regierung anführen, heißt es in der Werbung für die mit Gold veredelten Silbermünzen. Die Auflage sei mit 5000 Stück streng limitiert. Kosten: 14,95 Euro. Ersparnis laut Angebot: „fast 30 Euro“.

SPÖ-Nationalratsmandatar Jarolim stellt dazu fest, dass die Abbildung des jungen Bundeskanzler laut Expertenkreisen „frappante Ähnlichkeiten“ mit Darstelllungen der einst beliebten Kaiserin Sissy aufweise. Die Bezeichnung „Gedenkprägung“ unterstreiche diese Wirkung noch. Der Hinweis „erste Ausgabe“ lege außerdem nahe, dass künftig „noch weitere derartige käuflich erwerbbare Huldigungen“ zu erwarten seien.

Münzen mit weiteren Ministern?

Die SPÖ richtet daher an den Bundeskanzler die Frage, ob er seiner Abbildung zugestimmt habe. Sie möchte auch wissen, ob das Weglassen des Wortes Republik auf der Münze eine Anspielung auf den Anspruch der türkis-blauen Bundesregierung, Österreich neu zu regieren, sei. Schließlich wird auch gefragt, ob solche „Verehrungsaktionen“ mit Münzen auch weitere Mitglieder der Bundesregierung wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache oder Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) umfasse.