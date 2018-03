Die bevorstehende Einsparung von 176 Posten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften werden zur Belastung für die Regierungsarbeit. Der für den öffentlichen Dienst zuständige Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache spielte am Karfreitag den Ball an Justizminister Josef Moser zurückl. Denn die geforderten Planstellen seien zugesichert und genehmigt, stellte Strache klar.

Die vier Präsidenten der Oberlandesgerichte waren am Donnerstag erstmals gemeinsam vor die Presse getreten, weil die Einsparungen in der Justiz inzwischen eine Gefahr darstellten. Damit hatte die Kritik an den Personalsparplänen des Justizressorts einen neuen Höhepunkt erreicht.

Für Strache ist Justizminister Moser, der einst unter FPÖ-Obmann Jörg Haider Direktor des FPÖ-Parlamentsklubs und danach zwölf Jahre lang Präsident des Rechnungshofes war und jetzt für die ÖVP das Justizressort leitet, an dem Konflikt schuld. Denn es sei die Entscheidung Mosers, intern Planstellen umzuschichten und abzubauen, die dem Ressort grundsätzlich zur Verfügung gestellt worden seien.

Regierungsspitze ist ungehalten über Moser

Der Vizekanzler und Beamtenminister ist sichtlich ungehalten über den österreichweiten Ärger im Justizbereich über die Personalsituation. Sein Generalsekretär im Ministerium hat zuletzt zwar Richtervertreter wegen der Personalnöte empfangen, aber Strache sieht sich für die Lösung des Problems nach dem Beschluss des Budgets 2018/19 und des Stellenplan an sich nicht zuständig. Hintergrund ist auch, dass der FPÖ-Obmann derzeit schlecht auf den Justizminister zu sprechen ist.

Moser hat zuletzt auch öffentlich Nachverhandlungen über das Doppelbudget 2018/19 gefordert. Dieser öffentliche Hilferuf wurde an der Spitze der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung gar nicht goutiert.

Denn Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und die FPÖ wollen unbedingt den Eindruck des Streitens in der Bundesregierung wie in der vergangenen rot-schwarzen Regierung vermeiden. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat den Justizminister deswegen auch unmissverständlich abblitzen lassen.