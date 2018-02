Keine Klubförderung für Grüne und NEOS .

Weil ein Landtagsklub in Niederösterreich erst ab vier Abgeordneten besteht, erhalten die Grünen - und auch die neu ins Landhaus in St. Pölten eingezogenen NEOS - keine Klubförderung. Jede der beiden Parteien hat bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag drei Mandate erreicht.