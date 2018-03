Schneeberger als VP-Klubobmann wiedergewählt .

Der Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger bleibt Klubobmann der niederösterreichischen ÖVP. Er wurde im Zuge der konstituierenden Sitzung des Landtagsklubs zum fünften Mal in Folge einstimmig zum geschäftsführenden Klubobmann gewählt, teilte die Partei am Donnerstag in einer Aussendung mit.