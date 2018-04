Worauf müssen sich Versicherte und Patienten in Niederösterreich und in den anderen acht Bundesländern bei der Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) einstellen? Nachdem Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zuerst alle mit der Aussage, die AUVA werde die im Regierungsprogramm geforderte Einsparung von 500 Millionen Euro nicht schaffen und dann aufgelöst werden vor den Kopf gestoßen hatte, ist jetzt vor allem die FPÖ-Spitze um eine Beruhigung bemüht. Bei einem Treffen, an dem auch Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache unter anderen mit der Ministerin sowie Patientenanwalt Ewald Bachinger und AUVA-Obmann Anton Ofner teilgenommen hat, soll es weitere Gespräche auf Expertenebene geben.

Die FPÖ zieht damit nach der Eskalation durch die Ministerin die Notbremse. Zwar hält die Regierung am Ziel einer Reform der Unfallversicherungsanstalt fest. Es wurde aber von Regierungsseite nochmals eine Bestandsgarantie für die sieben Unfallkrankenhäuser der AUVA abgeben.

Unklar bleibt allerdings, welche Änderungen bei den weiteren Beratungen tatsächlich festgelegt werden. Hartinger-Klein hat sich massive Protest der Betriebsräte und der Führung und Ärzte der AUVA sowie der Oppositionsparteien im Parlament, allen voran die SPÖ, und der roten Gewerkschafter und teils auch der schwarzen Arbeitnehmervertreter eingehandelt.

Zusammenlegung auf fünf oder vier Sozialversicherungsträger

Gleichzeitig ist in der „Presse“ ein Papier als Grundlage für Verhandlungen mit Bundesländern und Sozialpartnern aufgetaucht. Demnach sollen die 22 Sozialversicherungsanstalten auf fünf Träger reduziert werden.

Dazu gehört eine Bundesgesundheitskasse, in der die neun Gebietskrankenkassen fusioniert werden, die Pensionsversicherungsanstalt, die aus Gewerbetreibenden und Bauern verschmolzene Anstalt für Selbstständige, die Kasse für Beamte und Eisenbahner sowie die AUVA. Diese könnte aber auch aufgelöst werden und hauptsächlich in die Krankenkasse eingegliedert werden, dann wären es künftig vier Anstalten. Die Regierung würde sich dabei mehr Einfluss in der AUVA sichern.

Senkung der Beiträge für die Unfallversicherung in Etappen?

Außerdem gibt es weitere Zeichen für eine Entspannung. Denn nach diesen Plänen würden die von den Arbeitgebern bezahlten Beiträge zur AUVA nicht schlagartig von 1,3 auf 0,8 Prozent des Bruttolohns gesenkt. Das hätte einen Einnahmenausfall von 500 Millionen Euro zur Folge.

Vielmehr ist eine Etappenlösung in Überlegung, bei der die Beiträge Anfang 2019 von 1,3 Prozent in Etappen gesenkt werden, wobei die Senkung Anfang 2019 nur 100 Millionen Euro weniger zur Folge hätte. Nach Angaben von AUVA-Obmann Ofner hat man intern bereits Einsparungen in dieser Größenordnung gefunden.

Neben den blauen Regierungsvertretern, Patientenanwalt Bachinger und Ofner nahmen an der Aussprache auch der Salzburger Finanzlandesrat Christian Stöckl (ÖVP) sowie Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Unfallchirurg Christian Fialka teil. In den Ländern herrscht Sorge um die AUVA-Einrichtungen, ein Kostenschub im Gesundheitswesen für die Länder wird befürchtet. Auf Expertenebene werden nun die Gespräche fortgesetzt. Für Mai ist ein Treffen von AUVA-Obmann Ofner mit Sozialministerin Hartinger-Klein vorgesehen.