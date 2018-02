Klaus Schneeberger bei der ÖVP und Reinhard Hundsmüller bei der SPÖ – das sind die Klubobmänner der beiden stärksten Regierungsparteien. Beide sind auch federführend in den Verhandlungsteams ihrer Parteien. Bei der FPÖ geht das Rätselraten hingegen in die nächste Runde. Spätestens bis Anfang März soll eine Entscheidung gefallen sein, betont der bisherige Klubobmann und künftige Landesrat Gottfried Waldhäusl. An Spekulationen, wer ihm nachfolgen könnte, beteilige er sich nicht.

Sich selbst aus dem Rennen genommen hat mittlerweile aber Landesparteisekretär Christian Hafenecker aus Kaumberg (Bezirk Lilienfeld). Er wolle sich weiter auf die Arbeit im Parlament konzentrieren, erklärt er. Damit fällt die Entscheidung vermutlich zwischen Landesparteiobmann Christian Höbart, der ebenfalls im Nationalrat sitzt, und Martin Huber, der in seiner Heimatgemeinde Blindenmarkt das landesbeste FPÖ-Ergebnis einfuhr. Der 47-Jährige sitzt seit 2008 als Abgeordneter im Landtag.