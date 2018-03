Das kommt auch nur in Ausnahmefällen vor: Noch bevor ein Gesetz in Kraft tritt, wird es bereits wieder geändert. Die beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ haben am Donnerstag im Nationalrat über Druck der Freiheitlichen das komplette Rauchverbot in Gaststätten, das ab 1. Mai 2018 gegolten hätte, zurückgenommen. Es bleibt die Möglichkeit, Raucher- oder Nichtraucherbereiche zu führen. Gleichzeitig gibt es einen strengeren Nichtraucherschutz für Jugendliche bis 18 Jahren.

Nach wochenlanger emotionaler Auseinandersetzung ist die Lockerung des Rauchverbots in Lokalen nunmehr beschlossene Sache. Der Jugendschutz wird ausgeweitet: an Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine Tabakwaren verkauft werden. Außerdem wird künftig verboten, im Auto zu rauchen, wenn sich Minderjährige unter 18 Jahren im Fahrzeug befinden.

Bei der ÖVP blieb ein Abgeordneter der Abstimmung fern. Im Vorfeld hatten aber ÖVP-Landeshauptleute und schwarze Bürgermeister in Landeshauptstädten eine Aufweichung des 2015 von SPÖ und ÖVP gemeinsam beschlossenen strikten Rauchverbots in Lokalen abgelehnt. Im Parlament beugten sich die schwarzen Mandatare jedoch aus Koalitionsräson dem Wusch der FPÖ, die die Lockerung des Rauchverbots zuvor im Dezember 2017 bereits ins Koalitionsabkommen hineinreklamiert hatte.

Die meisten Unterstützer in Niederösterreich

Die Initiatoren des „Don’t smoke“-Volksbegehrens, die Wiener Ärztekammer und die Krebshilfe, reagierten erbost auf den Nationalratsbeschluss. Sie führen ins Treffen, dass dies zu 14.000 Toten zusätzlich führen werde.

Bisher haben rund 540.000 Unterstützer schon in der Einleitungsphase für das Volksbegehren unterschrieben. Niederösterreich liegt dabei mit rund 108.000 Unterstützern knapp vor Wien mit 107.000. Es hätten schon rund 8400 für die Einleitung eines Volksbegehrens und zur offiziellen Auflage in einer vom Innenministerium festzulegenden Eintragungswoche gereicht. Auch die Behandlung im Parlament ist sicher, weil dafür 100.000 Unterschriften reichen.

Das Volksbegehren läuft in der Startphase noch bis knapp nach Osten, nämlich bis 4. April. Die Betreiber des Volksbegehren sind ungehalten über die Vorgangsweise der Koalition und rufen nun die Bevölkerung auf, darauf eine Antwort mit Unterschriften zu geben. Eine SPÖ-Antrag für eine verpflichtende Volksabstimmung über das Rauchverbot fand im Nationalrat keine Mehrheit.