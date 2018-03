Nach den scharfen Angriffen der SPÖ („Machtmissbrauch in niederösterreichischer Reinkultur“) meldet sich jetzt erstmalsNationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu Wort. Der Niederösterreicher und ehemalige Innenminister tritt für eine parlamentarische Untersuchung der Vorgänge rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ein.

„Aufklärung ist alleine schon deshalb wichtig, weil das Vertrauen in die heimische Polizei keinesfalls in Mitleidenschaft gezogen werden darf“, erklärte Sobotka der Austria Presse Agentur. Der Nationalratspräsident hatte beim Legislativdienst des Parlaments jenes Gutachten in Auftrag gegeben, das zum Schluss kam, dass der SPÖ-Antrag zur Einsetzung eines U-Ausschusses in Sachen BVT zu allgemein formuliert und damit nicht verfassungskonform sei. ÖVP und FPÖ wiesen den SPÖ-Antrag deshalb zurück, die SPÖ warf Sobotka Amtsmissbrauch vor. Die Kritik wollte Sobotka nicht näher kommentieren.

Zwei U-Ausschüsse „große Herausforderung“

Er habe als Innenminister immer die Prämisse gehabt, „alles, was verdächtig ist, geht den rechtlichen Weg“, so Sobotka. Mit anonymen und undurchsichtigen Vorwürfen Menschen zu kriminalisieren hält er dabei für „nicht unproblematisch“.

Ausgangspunkt der BVT-Affäre war vor allem ein anonymes Dossier mit diversen Anschuldigungen. Ob es sich bei der BVT-Affäre um eine behördeninterne Intrige oder eine politische Umfärbeaktion von Schwarz zu Blau handelt, wollte er nicht beurteilen.

Zwei U-Ausschüsse gleichzeitig, einer zur Causa Eurofighter und der andere zur BVT-Affäre, seien für das Parlament „sicherlich eine große Herausforderung“, aber „selbstverständlich zu bewältigen“, sagteV Sobotka weiter. Es werde weitere räumliche Ressourcen und zusätzliche Mitarbeiter brauchen. „Das stellen wir aber zur Verfügung. Daran kann es in einer Demokratie nicht scheitern. Das hat ganz einfach zu passieren.“