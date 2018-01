Er danke, dass sie "so rasch" auf einen Facebook-Videoaufruf von SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl reagiert habe. Gerade heute, am Holocaust-Gedenktag, sei das ein wichtiges Signal in Niederösterreich, so Hundsmüller. Er habe schon bei Bekanntwerden der Causa Landbauer an dessen Anstand und Moral appelliert, die Konsequenzen zu ziehen.

Hundsmüller warf Frage nach ÖVP-Koalition mit Landbauer in Wiener Neustadt auf

An Mikl-Leitner richtete der Landesgeschäftsführer die Frage, ob sie nun auch den Wiener NeustädterBürgermeister, ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, auffordere, die Koalition mit Landbauer in WienerNeustadt zu beenden - "oder gelten dort andere Maßstäbe, weil es um die Macht der ÖVP geht?"



"In der Politik muss es rote Linien geben - und unsere Positionierung ist eindeutig: Eine Stimme für Franz Schnabl und die SPÖ ist eine Stimme gegen ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ", erklärte Hundsmüller.