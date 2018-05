Aus den Reihen der Neos in Niederösterreich gibt es volle Unterstützung für die Wienerin Beate Meinl-Reisinger als künftige Bundesparteichefin der Neos. Der Spitzenkandidat der Neos bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 und Vizeklubchef, Nikolaus Scherak, streut ihr im Gespräch mit der NÖN Rosen: „Ich halte sie für unglaublich talentiert.“

Außerdem sei, wie er außerdem hervorhebt, Meinl-Reisinger „inhaltlich sattelfest“. Die Wienerin ist nach dem überraschend angekündigten Rückzug von Neos-Obmann und Parteigründer Matthias Strolz zu Wochenbeginn inzwischen als Nachfolgekandidatin nominiert worden.

Die Wahl der neuen Neos-Führung ist bei einer Mitgliederversammlung am 23./24. Juni vorgesehen. Scherak, dessen Namen für die Nachfolge von Strolz genannt worden war, winkt im NÖN-Gespräch bezüglich einer Gegenkandidatur prompt ab: „Ich werde jedenfalls nicht antreten.“ Er halte die Entscheidung für Meinl-Reisinger für „sehr gut“. Im Herbst wird sich dann Strolz auch als Klubobmann im Parlament zurückziehen.

„Wir sind in Niederösterreich gut aufgestellt“

Den Neos kommt mit Strolz die bisherige Galionsfigur abhanden. Dennoch betont Scherak: „Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist.“ Der Nationalratsabgeordnete räumt jedoch ein, „Dass es eine Herausforderung ist, ist eh klar.“

Aber seine Partei habe in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen und Wahlen Leute finden können. Er spielt damit darauf an, dass die Neos im Herbst 2017 nicht nur den Wiedereinzug in den Nationalrat geschafft haben, sondern bei den Landtagswahlen im heurigen Jahr in Niederösterreich, Tirol und Salzburg den Einzug in die Landtage erreicht haben.

Ob es von Seiten der Neos in Niederösterreichs besondere Erwartungen an die designierte neue Neos-Bundesobfrau Meinl-Reisinger aus Wien gebe? „Wir sind in Niederösterreich gut aufgestellt“, betont Scherak. Immerhin sei man mit drei Mandataren im Landtag und zwei niederösterreichischen Abgeordneten im Nationalrat vertreten. Es werde eine wechselseitige Unterstützung geben.