Bei der Wahl im Jänner schafften die NEOS mit drei Abgeordneten erstmals den Einzug in den Landtag. Wie dort agiert werden soll, das wurde am Samstag bei einer Mitgliederversammlung beschlossen.

Landessprecherin Indra Collini & Co. wollen sich, wie angekündigt für eine Schuldenbremse in der Landesverfassung starkmachen. Auf dem Forderungskatalog stehen auch eine Ausgabenbremse, die Offenlegung der Schulden und Haftungen des Landes, die ehrliche Umsetzung der Transparentdatenbank, die Schaffung eines schlanken übersichtlichen Fördersystems und die gesetzliche Zweckbindung der Mittel aus den Wohnbauförderungsbeiträgen ausschließlich für den Wohnbau.

"Das ist unser Nachhaltigkeits-Check"

Das alles haben die NEOS in einem „9 ½ Punkte-Plan für ein nachhaltiges Budget“ zusammengefasst, der einstimmig angenommen wurde. Wichtig ist für Collini auch der halbe Punkt in dem Antrag: „Das ist unser Nachhaltigkeits-Check. Wir wollen jeden Punkt hinterfragen, ob er passt oder ob wir etwas vergessen haben“, so Collini.

Beschlossen wurde auch das Parteibudget. Die Einnahmen aus der Parteienförderung für das restliche Jahr betragen 750.000 Euro. Dem stehen Ausgaben für Personal in der Höhe von 250.000 Euro gegenüber. 3.500 Euro brutto/Monat werden dabei auch für den Landesgeschäftsführer ausgegeben, der per Inserat gesucht wird. 30, vorwiegend externe Personen, haben sich beworben. Die Entscheidung fällt in den nächsten zehn Tagen.

Ziel ist laut Collini auch, die 350.000 Euro Schulden der Landespartei bis zum ersten Quartal 2019 zurückzuzahlen. Dann soll bereits für den Wahlkampf zur Gemeinderatswahl 2020 angespart werden.