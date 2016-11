„Wir ziehen 2018 in den niederösterreichischen Landtag ein. Das sage ich aus voller Überzeugung, aber ohne Überheblichkeit.“ Mit dieser Ansage stellte sich Indra Collini aus Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) der Wahl zur neuen Landessprecherin der NEOS. Sie löste Nikolaus Scherak, der sich mehr auf seine Arbeit als Nationalratsabgeordneter und stellvertretender Klubobmann im Parlament konzentrieren will, an der Spitze der Landesorganisation ab. Scherak: „Natürlich bleibe ich dem Landesteam erhalten.“

In das Landesteam wurden noch Douglas Hoyos aus Schönberg am Kamp, Edith Kollermann aus Breitenfurt, Daniela Gschwindl aus Wolkersdorf, Christoph Angerer aus Purkersdorf und die beiden Badener Helmut Hofer-Gruber und Tobias Monte gewählt. Von den 69 abgegebenen Stimmen fielen 68 Prozent auf Indra Collini.

Das neue Landesteam will sich voll auf die Landtagswahl im Jahr 2018 konzentrieren. Derzeit wird am Programm zu den Themen Gesundheit, Bildung, Wirtschaft sowie Transparenz und Bürgerbeteiligung gearbeitet. Wer bei der Wahl an der Spitze der NEOS steht, wird im Frühjahr fixiert. Collini: „Wir werden die verkrusteten Strukturen aufbrechen.“