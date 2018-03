„Machtmissbrauch und sexuelles Fehlverhalten dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz finden“: So begründete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Schaffung einer neuen Clearingstelle im Hohen Haus. Diese steht weiblichen und männlichen Politikern, aber auch Mitarbeitern im Parlament bei sexueller Belästigung oder Ausnützung eines Machtverhältnisses ab kommendem Montag als Anlaufstelle zur Verfügung.

Die neue Einrichtung ist eine der Konsequenzen der „Me too“-Debatte um sexuelle Übergriffe gegen Frauen, die im vergangenen Herbst in den USA und speziell in Hollywood von betroffenen Frauen gestartet worden ist. Sobotkas Vorgängerin, die jetzige Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), hat diese im vergangenen Herbst im Hohen Haus aufgegriffen.

Pilotphase bis September

Vorerst gibt es von Montag, 5. März, bis in den heurigen September eine Pilotphase. In dieser Zeit wird die Clearingstelle von der renommierten Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek geleitet, wie am Freitag bekannt gegeben wurde.

Betroffene Frauen und auch Männer sollen sich direkt an diese neue Anlaufstelle für Fälle sexueller Belästigung und von Machtmissbrauch wenden. Nach der halbjährigen Pilotphase ist ab September 2018 der Vollbetrieb der Einrichtung vorgesehen. „Es ist mir ein großes Anliegen, mit der Clearingstelle ein vertrauensvolles und diskretes Beratungsangebot geschaffen zu haben“, betonte der Nationalratspräsident.