„Punktlandung ist unsere Sache. Wir wissen, wie wir die Spannung steigen lassen können“, sagte SPÖ-Landesparteivorsitzender Matthias Stadler bei der Präsentation von Magna-Manager Franz Schnabl (58) als SPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018. Das wochenlange Rätselraten, bei dem mehr als ein halbes Dutzend Kandidaten involviert waren, hatte schon am Dienstag davor ein Ende, als NÖN.at online die Entscheidung verkündete.

Stadler, der selbst stets eine Kandidatur ausschloss, weil er Bürgermeister in St. Pölten bleiben will, gab am Freitag auch seinen Rückzug als Parteivorsitzender bekannt. Der Wechsel soll Ende Juni beim Landesparteitag über die Bühne gehen. Bei den Maifeierlichkeiten am Tag der Arbeit in St. Pölten gab Schnabl schon die Marschrichtung vor: „Niederösterreich muss ein Demokratiemusterland werden. Und wir wollen die Rahmenbedingungen für gute und sichere Arbeitsplätze schaffen, denn Niederösterreich schneidet bei den Arbeitslosenzahlen im Vergleich zu anderen Bundesländern schlecht ab.“ Ein gutes Abschneiden der SPÖ kündigte er hingegen bereits jetzt für den Tag der Landtagswahl 2018 an.

Schnabl seit letzter Woche St. Pöltner

Das freut wohl auch SPÖ-Chef Christian Kern, der bei der Auswahl Schnabls kräftig mitgewirkt hat. „Es war schon eine niederösterreichische Entscheidung, die aber bei mir nicht viel Überzeugungsarbeit bedurft hat“, erklärte Kern. Bei so manchem blau-gelben Genossen anfangs schon, da der gebürtige Niederösterreicher seit Jahrzehnten im Burgenland lebt. Letzte Woche hat Schnabl bereits seinen Hauptwohnsitz ins Zentrum der Landeshauptstadt St. Pölten verlegt – unweit der Wohnung von Finanzminister Hans-Jörg Schelling.

„Ich bin ein waschechter Niederösterreicher. Hier habe ich die meiste Zeit meiner 58 Jahre verbracht“, sagt Schnabl, der nach seiner Ära bei der Polizei zu Magna wechselte, wo er als Personalvorstand europaweit 68.000 Mitarbeiter verantwortete.

Nebenbei ist Schnabl seit 13 Jahren ehrenamtlicher Präsident des Arbeitersamariterbundes (ASBÖ). Aufgrund dieser Kombination war er für Stadler „der richtige Kandidat zum richtigen Zeitpunkt“. Das sahen letztlich auch alle Mitglieder im SPÖ-Parteivorstand so, wo Schnabl 100-prozentige Zustimmung bekam. Eine Umbildung im SP-Regierungsteam wird es aber nicht geben.

Schnabl will nach der Ära Pröll „eine Aufbruchsstimmung für Niederösterreich erzeugen und das Land nicht schneller (Anm.: wie Landeshauptfrau Mikl-Leitner ankündigte), sondern besser machen“. Aufholbedarf sieht der ehemalige Polizeigeneral beim Thema Sicherheit nicht nur in Hinblick auf den Schutz gegen Kriminalität, sondern auch in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit, Bildung, Sozialleistungen und Gesundheitswesen. Unter ihm solle die SPÖ wieder zur bestimmenden Kraft im Land werden.

Um das zu erreichen, folgt ihm sein ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller nach St. Pölten. Er ist ab sofort neben Robert Laimer zweiter SP-Landesgeschäftsführer mit eigenem Geschäftsbereich. Wie die Aufteilung nach der Wahl aussieht, ist noch offen. Schnabls Ziel ist, 2018 die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen und stärker zu werden. Mit einem entsprechendem Plus vor dem SPÖ-Ergebnis wäre das nach den letzten Wahlniederlagen die nächste Punktlandung.